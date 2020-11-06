Дорого ии затратно: диетолог развеял главный миф о правильном питании и научил экономить

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог рассказал, как питаться правильно и не дорого

Распространенный миф о том, что правильно питаться – это дорого и существенно бьет по бюджету – это лишь отговорка. Так считает диетолог Андрей Невиский и приводит веские аргументы в Instagram.

Многие говорят, что правильно питаться — дорогое удовольствие. А что значит "правильно питаться"? Судя по версии модных журналов и блогеров, это значит есть слабосоленый лосось, безглютеновые и безлактозные продукты, капуста кале, семена чиа. Да, это действительно дорого.

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Но правильное питание — это не о модных продуктах, а о балансе питательных веществ. Неважно, едите вы в качестве гарнира киноа или гречку, главное — получить нужное для здоровья количество макро- и микронутриентов.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Белки должны занимать не менее 20 % от суточной калорийности, жиры — не менее 30 %. Больше можно, меньше нельзя. Углеводы тоже не надо сводить в ноль: в день должно быть хотя бы 50 г, иначе у мозга пропадет привычное топливо.

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А вот продукты, из которых вы получаете эти нутриенты, — это уже на ваш вкус. Киноа стоит в 5 больше гречки, а по питательной ценности они равны. Спирулину легко заменить морской капустой, витграсс — петрушкой, а ягоды годжи — клюквой или малиной.

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Все эти модные суперфуды стали такими только благодаря усилиям маркетологов. В отдел "здоровой" еды по-настоящему туда надо только тем, кто не может питаться обычной пищей. Все остальным можно смело шагать в любой магазин.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Продуктов, из которых вы можете получить необходимые вещества, огромное количество, и среди них много недорогих. Не можете позволить себе есть каждый день мясо? Чередуйте с блюдами из яиц, птицы и рыбы. Жирный лосось стоит кучу денег? Замените на сельдь или скумбрию. Свежие овощи зимой дорогие? Есть квашеные — ничем не хуже.

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"Нормально питаться дорого" — это очередная отговорка, чтобы не следить за питанием. Можно и нужно питаться обычными продуктами, и если стоит задача грамотно распределить бюджет, это реально сделать без особого труда.

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