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Табу на углеводы и молочку: диетолог развеяла мифы об ужине и назвала идеальные варианты

Четверг 05 ноября 2020 12:39
Табу на углеводы и молочку: диетолог развеяла мифы об ужине и назвала идеальные варианты
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Диетолог рассказала, каким должен быть ужин

Про ужин столько мифов, что большинство предпочитает и вовсе отказываться от ужина, что в корни неправильно. О том, как должен выглядеть последний за день прием пищи рассказала на странице в Instagram диетолог Альбина Комиссарова.

Ужинать можно и нужно - это один из основных приемов пищи, он обеспечивает нас энергией на предстоящий вечер, мы не встаем в ночи к холодильнику и не умираем от голода утром.

На ужин должно приходиться примерно 15-20% от рациона. Но это не какая-то догма, может быть по-разному.

Табу на углеводы и молочку: диетолог развеяла мифы об ужине и назвала идеальные варианты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Углеводы на ужин можно. Есть небольшое исследование, где одна группа людей ужинала с углеводами, а другая без, при этом калорийность рациона была одинаковая. Разницы в похудении не было.

А крупных исследований на эту тему нет, потому что не делают исследования на то, что легко подтвердить базовыми знаниями из физики и биологии: если мы тратим больше, чем потребляем, то будем худеть. При чем тут углеводы на ужин?

А почему тогда же мы худеем, если ужинаем салатом с куриной грудкой или не ужинаем вообще? Потому что лишаем себя определенного количества калорий и создаём дефицит. Никакой магии, опять физика.

Табу на углеводы и молочку: диетолог развеяла мифы об ужине и назвала идеальные варианты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ужин может быть в любое время, мы рекомендуем делать последний прием пищи за 3 часа до сна исключительно потому, что организм ночью тратит энергию на переваривание пищи, а не на ваше восстановление, что не есть хорошо. С похудением это не связано.

Творог или кефир на ужин. Нельзя потому что: (вставить нужное) заливает, повышается инсулин, блокируется выработка гормонов. Что только не придумают! Скоро жить будет страшно! Ешьте то, что вам хочется, все это лишь мифы, не подтвержденные никакими достоверными данными.

Табу на углеводы и молочку: диетолог развеяла мифы об ужине и назвала идеальные варианты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Идеальный ужин: по методу тарелки: 1/2 овощи или фрукты, 1/4 белковая пища, 1/4 сложные углеводы. Например:

  1. рыба с рисом и тушеные овощи
  2. бутерброд с индейкой и овощной салат
  3. паста с овощами и сыром

Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Андреева назвала топ-9 продуктов от отечности.

Кстати, нутрицилог Светлана Никитчук пояснила, что должно входить в состав правильного хлеба.

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Новости Украины Еда диетологправильное питаниепохудение

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