Геть міфи: дієтолог розповіла, що можна їсти на вечерю і перед сном

Ілюстративне фото (pexels.com)

Не вірте міфам про вечерю до 6 вечора і подібним твердженням

Навколо того, що і коли можна їсти на ніч, щоб не погладшати, ходить чимало міфів і помилок. Дієтолог Тетяна Дік на своїй сторінці в Instagram вирішила їх равзенчать і розвінчати, що ж можна вживати увечері без шкоди для фігури.

Експерт зазначає, що можна їсти ВСЕ, що в рамках вашого КБЖУ. Зрозуміло, не потрібно весь день не їсти вуглеводи, щоб з'їсти їх всі перед сном, краще всього - це розподілити білки, жири, вуглеводи приблизно рівномірно на всі прийоми їжі.

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Вуглеводи їсти на ніч можна!

Фітнес-гуру або псевдодієтологи часто пишуть, мовляв, вуглеводи нам не потрібні, так як вночі енергія нам не потрібна. Пффф..потрібна, ще й як, адже є не тільки ВАША в них необхідність, але і вашого організму, а він працює 24/7.

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Солодке. Навіть якщо ви з'їли в МЕЖАХ своєї КБЖУ морозиво/шоколадку/печиво і т. д. - ви не поправитеся. Вуглеводи відразу вступають в роботу і через кілька годин в них знову виникне потреба.



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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Вечеряти краще за 2-3 години до сну. Комфортніше раніше - заради Бога. Але забудьте про вечері в 5,6 вечора або із заходом сонця, першою зіркою і т. д. Якщо ви лягаєте в 9, то звичайно, але якщо в 2 ночі - то вечеря в 18:00 буде помилкою.

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Каші, хліб, сир, м'ясо, яйця МОЖНА їсти на вечерю!

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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Вечеря - такий же важливий прийом їжі, як і сніданок, і пропускати його не потрібно. Він забезпечить вам хороший сон, і позбавить від бажання прокинутися вночі і з'їсти слона.

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Пам'ятайте, що причиною зайвої ваги є вживання понад норми будь-якого з нутрієнтів, а не конкретного продукту. Ваші очі бачать печиво, а організм вуглеводи, жири, білок і вітаміни з мінералами.

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Уникайте фастфуд, алкоголь, велика кількість газованої води на вечерю, загалом цього потрібно уникати завжди.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Важлива ПРАВИЛЬНА калорійність (не 800,1000 або 1500 ккал, а та, яка необхідна безпосередньо ВАМ!) і баланс БЖУ.

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Автор: Lite