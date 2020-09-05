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Как не превратиться в "ночную жрицу": диетолог раскрыла важные секреты

Суббота 05 сентября 2020 16:52
Как не превратиться в "ночную жрицу": диетолог раскрыла важные секреты
Диетолог рассказала, как не сорваться с диеты (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Диетолог рассказала, как не совершать ночные рейды к холодильнику

Диетолог рассказала о привычной ситуации для многих худеющих: целый день вы стараетесь питаться правильно, а вечером в вас просыпается "ночная жрица", и тогда вы идете на атаку холодильника.

Специалист по правильному питанию и здоровому образу жизни Лора Филиппова дала совет, как сдержать данное себе утром обещание и не сорваться с диеты.

Питайтесь разнообразно

Организм должен получать весь комплекс необходимых ему витаминов и минералов в течение дня.

"За две недели нужно съесть максимальное разнообразие каш, овощей, фруктов, белковых продуктов и полезных жиров. Кстати, именно разнообразное питание и есть ПП. А вовсе не греча с курицей и зелёным листиком, как думают многие", - пишет Филиппова.

На завтрак побольше калорий

На завтрак нужно употреблять побольше калорий, чтобы запастись на целый день. Да и метаболизм утром быстрее, чем вечером. Только старайтесь, чтобы эти калории в большинстве своем были полезными. И сладкое - это утром, после завтрака.

Регулярность

Питаться нужно регулярно, не пропуская основные приемы пищи - завтрак, обед и ужин. Если же сложно контролировать себя между ними, добавьте 1-2 перекуса. Но это не должно превращаться в беспорядочное жевание. В идеале - иметь свой удобный график питания.

Спать нужно ложиться вовремя

Спать нужно лечь до того, как организм взбунтуется, а ноги поведут вас к холодильнику.

"Если вдруг суждено быть позднему ужину, пусть это будет что-то легкое белковое. Например, яйцо. А в системе - жрать ночью запрещено!" - резюмировала специалист.

Ранее мы писали, как бороться с тягой к сладкому.

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