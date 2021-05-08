ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Диетолог рассказала, кому нельзя есть шашлык: важно знать

Новина українською → Киев, Суббота 08 мая 2021 21:07
Диетолог рассказала, кому нельзя есть шашлык: важно знать Фото: шашлык можно есть далеко не всем (pexels.com)
Автор: Lite

Шашлык - блюдо полезное, если выбрать качественное мясо и правильно его приготовить.

Об этом в эфире "Полезной программы" сказала диетолог ток-шоу Юлия Трофимчук.

По словам специалиста, очень важно хорошо прожаривать свинину или телятину, так как эти виды мяса могут быть заражены паразитами.

Также важно знать, что в зависимости от сорта мяса и способа маринования шашлык может быть противопоказан некоторым категориям людей.

"К примеру, баранина - мясо довольно тяжелое для переваривания, поэтому его прием стоит ограничить тем, у кого есть проблемы с желудком и кишечником. А любое мясо, вымоченное в кефире, с осторожностью следует употреблять людям с неустойчивым уровнем кислотности, так как следствием подобного приема пищи может быть изжога и вздутие живота", - объясняет специалист.

Что касается мяса птицы, то оно, говорит Трофимчук, хоть и не такое сочное, зато более диетическое.

"Поэтому шашлык из мяса птицы рекомендуется детям и тем, кто следит за весом", - добавила диетолог.

Также предлагаем вам список лучших мест под Киевом, куда можно поехать на длинные выходные, чтобы отдохнуть на природе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда диета шашлык
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Ученые спрогнозировали время и место падения на Землю китайской ракеты: ударит 9 мая
Ученые спрогнозировали время и место падения на Землю китайской ракеты: ударит 9 мая