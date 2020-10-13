ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Дієтолог озвучила найважливіший критерій схуднення: справа в прийомі їжі

Вівторок 13 жовтня 2020 11:42
Дієтолог озвучила найважливіший критерій схуднення: справа в прийомі їжі
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог зробила важливе зауваження про харчування при схудненні

Наш організм потребує режимі – це запорука його праыильного функціонування і здоров'я в цілому. Це правило ставитися до всього, включаючи харчування. Прийоми їжі в певний час або через рівні проміжки – важливий фактор у комплексному підході в боротьбі із зайвою весеом. Дієтолог Ольга Усенко Instagram розповіла про вжном критерії схуднення, связаном з хронопитнием (прийомом їжі по часу).

Експерт дала відповідь на часте питання, хто худне: "Якщо харчуватися правильно, але не завжди по часу, результат схуднення буде?".

Найголовніша теорія про набір ваги і схудненні звучить так — якщо ти витрачаєш більше енергії, ніж споживаєш, ти худнеш; якщо ти споживаєш калорій більше, ніж витрачаєш, ти набираєш.

Дієтолог озвучила найважливіший критерій схуднення: справа в прийомі їжі
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тут не сказано нічого про режим, про час і все інше. Але в цій теорії є сенс і суть.

Найважливіший критерій, якого слід дотримуватися в режимі, розрив між вечерею і сніданком, тобто важливо дотримуватися час вечері та сніданку.

Оптимально:

  • вечерю до 19:00
  • сніданок 7:30-8:30

Розрив між вечерею і сніданком для здорової людини повинен бути 12 годин. Це прийнятно для травлення і ШЛУНКОВО-кишкового тракту в цілому.

Дієтолог озвучила найважливіший критерій схуднення: справа в прийомі їжі
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Звичайно, якщо ми будемо вечеряти в 21:00, з урахуванням навіть потрібних нам КБЖУ, а снідати в 6:00, то набряки, важкість, поганий сон і жодного правильного схуднення нам не дочекатися.

Тому, якщо вдень не завжди виходить тримати режим, це не страшно, головне пам'ятати про час вечері і час сніданку.

Також обов'язково спостерігайте за своїм режимом дня, не перекушуйте щогодини.

Дієтолог озвучила найважливіший критерій схуднення: справа в прийомі їжі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Після кожного прийому їжі отсчитывайте 2,5-3,5 години (якщо немає чіткого режиму), а то і 4 можна, час залежить ще і від розміру і калорійність порції.

Нагадаємо, раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про вплив харчування на шкіру і вироблення колагену.

До речі, дієтолог Андрій Невський поділився схемою духмесячного помітного схуднення до зимових свят.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Їжа схудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся