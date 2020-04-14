Дієтолог назвала топ-10 продуктів на кожен день

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, як довше зберегти красу та здоров'я

Є продукти, які потрібні нашому організми кожен день. Адже всі пам'ятають, ми не тільки їмо для енергії, ми їмо для наших клітин, щоб заповнити макро - і мікро - елементи, їмо, щоб годувати нашу мікробіоту (мікроорганізми, які в нас живуть). Дієтолог-нутриціолог Лачина Джанкулієва, яка раніше розповіла, як позбутися від цукрової залежності, зазначила на своїй сторінці в Instagram, які продукти повинні бути присутніми у вашому раціоні щодня.

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Додайте хоча б половину з цих продуктів в свій раціон щодня і побачите, які класні зміни відбудуться у вашому організмі, у стані шкіри, волосся, в самопочутті.

Топ-10 продуктів на кожен день:⠀

Кокосове масло

Масло ДХІ

Квашена капуста

Зелень

Зелені овочі

Ілюстративне фото (pexels.com)

Буряк

Кістковий бульйон

Ягоди

Ілюстративне фото (pexels.com)

Холодноводна риба і морепродукти

Авокадо

Ілюстративне фото (pexels.com)

Це не говорить, що треба їсти тільки перераховані продукти. Пам'ятайте, чим різноманітніше і чистіше ваш раціон, тим міцніше ваше здоров'я, відповідно, тим красивіше і молодше ви.

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Нагадаємо, дієтолог Ольга Безугла поділилася корисними лайфхаками, як уникнути переїдання на карантині.