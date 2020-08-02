ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Диетолог назвала 3 "здоровых" продукта, которые на самом деле не полезны

Воскресенье 02 августа 2020 08:37
Диетолог назвала 3 "здоровых" продукта, которые на самом деле не полезны
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эксперт развенчала мифы о некоторых популярных продуктах

Некоторые продукты считаются полезными для здоровья и фигуры и пользуются популярностью у приверженцев правильного питания. Однако все ли они так уж хороши? Диетолог Анна Елькина развенчала мифы о некоторых из подобных продуктов, которые лучше исключить из своего рациона.

3 продукта, которые на самом деле не полезны:

Рис и рисовая мука.

Аня, как так? Он же не содержит глютен, ты как раз советуешь от него отказаться. Советую, но и увлекаться им не стоит - ибо рис "богат" токсинами, я бы ограничилась 1 разом в неделю, не чаще. Пожалуйста, берите бурый, красный, дикий рис, но не белый. Он полностью отшлифован и не полезен.

Диетолог назвала 3 &quot;здоровых&quot; продукта, которые на самом деле не полезны

Иллюстративное фото (pexels.com)

Соя - продукт ГМО.

Проведены эксперименты на мышках. Бедняг кормили ГМО пищей. Сначала все было хорошо, но спустя несколько поколений начали рождаться уроды - мышки без хвоста или без глаз. То же происходит и с людьми, поедая сейчас сою мы портим здоровье потомков. Если и берете сою, то с пометкой - без ГМО


Овсяное молоко.

Совсем оно и не молоко, а овсянка с молоком.Овсянки и глютена в рационе людей и так море, зачем добавлять еще? Плюс, ореховое или кокосовое молоко гораздо полезнее Жиры всегда будут лучше углеводов, дольше дают сытость и энергию.

Диетолог назвала 3 &quot;здоровых&quot; продукта, которые на самом деле не полезны

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Светлана Фус перечислила полезные свойства черники.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины здоровое питаниепохудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь