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Дієтолог назвала 3 "здорових" продукти, які насправді не корисні

Неділя 02 серпня 2020 08:37
Дієтолог назвала 3 "здорових" продукти, які насправді не корисні
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Експерт розвіяла міфи про деякі популярні продукти

Деякі продукти вважаються корисними для здоров'я і фігури і користуються популярністю у прихильників правильного харчування. Проте чи всі вони такі вже хороші? Дієтолог Ганна Єлькіна розвіяла міфи про деякі з таких продуктів, які краще виключити зі свого раціону.

3 продукти, які насправді не корисні:

Рис і рисова мука.

Аня, як так? Він же не містить глютен, ти якраз радиш від нього відмовитися. Раджу, але і захоплюватися ним не варто - бо рис "багатий" токсинами, я б обмежилася 1 раз в тиждень, не частіше. Будь ласка, беріть бурий, червоний, дикий рис, але не білий. Він повністю відшліфований і не корисний.

Дієтолог назвала 3 &quot;здорових&quot; продукти, які насправді не корисні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Соя - продукт ГМО.

Проведені експерименти на мишках. Бідолах годували ГМО їжею. Спочатку все було добре, але через кілька поколінь почали народжуватися виродки - мишки без хвоста або без очей. Те ж відбувається і з людьми, поїдаючи зараз сою ми псуємо здоров'я нащадків. Якщо берете сою, то з позначкою - без ГМО


Вівсяне молоко.

Зовсім воно й не молоко, а вівсянка з молоком. Вівсянки і глютену в раціоні людей і так море, навіщо додавати ще? Плюс, горіхове або кокосове молоко набагато корисніше Жири завжди будуть краще вуглеводів, довше дають ситість і енергію.

Дієтолог назвала 3 &quot;здорових&quot; продукти, які насправді не корисні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Світлана Фус перерахувала корисні властивості чорниці.

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