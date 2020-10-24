Чувство голода в холодное время года: как не набрать лишние кило

С наступлением холодов все чаще начинает одолевать навязчивое чувство голода и хочется меньше двигаться, а больше баловать себя чем-то вкусным. Как справиться с этим возникшим желанием на странице в Instagram рассказала диетолог Ольга Усенко.

Помимо того, что перепад температуры легко вызывает отечность у активно худеющих и занимающихся своим весом и формой людей, так еще и приходит голод, который максимально включается в момент первых холодов.

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Как быть в форме в такие моменты и как не начать есть и не начать перебирать по калориям. Да и тренироваться от такой температуры на улице больше не хочется, нахаживать шаги получается меньше. Т.е активность падает, а голод растет...



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что мы с этим делаем:

1. Контролируем себя

2. Просчитываем свое КБЖУ или хотя бы понимаем, сколько калорий нужно и сколько мы получаем

3. Можно чуть урезать белок и жир и увеличить углеводы, не меняя калорийность

4. Заменить фрукты на сухофрукты, и получить большее насыщение быстрыми углеводами

5. Не переставать быть активными, чтобы компенсировать калории в случае перебора



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Всегда нужно идти нешаблонными тропинками, а нужно чувствовать свой организм и стараться под него подстроится. Но это совершенно не значит, что нужно потакать всем прихотям и желаниям. Рациональное восприятие ситуации в такие моменты является важным.

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Все мы разные и ко всем нужен свой подход. Питание это как стиль в одежде, как выбор причёски, как любимый цвет и фасон. Научившись уважать свои желания и свои предпочтения, вы получите колоссальный фидбек от своего организма.

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова научила правильно питаться при условии нехватки времени.

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