Почуття голоду в холодну пору року: як не набрати зайві кіло

З настанням холодів все частіше починає долати нав'язливе відчуття голоду і хочеться менше рухатися, а більше балувати себе чимось смачним. Як впоратися з цим бажанням на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Ольга Усенко.

Крім того, що перепад температури легко викликає набряклість у тих, хто активно худне і займаэться своєю вагою і формою людей, так ще й приходить голод, який максимально включається в момент перших холодів.

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Як бути в формі у такі моменти і не почати їсти і не почати перебирати по калоріях. Та й тренуватися від такої температури на вулиці більше не хочеться, находжувати кроки виходить менше. Тобто активність падає, а голод зростає...



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що ми з цим робимо:

1. Контролюємо себе

2. Прораховуємо своє КБЖУ або хоча б розуміємо, скільки калорій потрібно і скільки ми отримуємо

3. Можна дещо урізати білок і жир і збільшити вуглеводи, не змінюючи калорійність

4. Замінити фрукти на сухофрукти, і отримати більшого насичення швидкими вуглеводами

5. Не переставати бути активними, щоб компенсувати калорії у разі перебору



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Завжди потрібно йти нешаблонними стежками, а треба відчувати свій організм і намагатися під нього підлаштовується. Але це зовсім не означає, що треба потурати всім примхам і бажанням. Раціональне сприйняття ситуації в такі моменти є важливим.

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Всі ми різні і до всіх потрібен свій підхід. Харчування це як стиль в одязі, як вибір зачіски, як улюблений колір і фасон. Навчившись поважати свої бажання і свої переваги, ви отримаєте колосальний фідбек від свого організму.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова навчила правильно харчуватися за умови браку часу.

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