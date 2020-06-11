Как быстрее насыщаться и меньше съедать: 15 лайфхаков от диетолога

Проблема переедания знакома многим - причин тому может быть множество, а в результате мы получаем тяжесть в желудке, лишний вес и даже некоторые болезни. Диетолог-нутрициолог и фитнес-тренер Екатерина на своей странице в Instagram поделилась действенными лайфхаками, которые помогут быстрее насыщаться от еды и меньше съедать.

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1. Каждый раз перед желанием поесть задавайте себе 2 вопроса: "Действительно ли я голодна? Чего на самом деле мне хочется (утешения/удовольствия и т.п.)?"

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2. Перед тем, как начать есть, дайте себе паузу в 10 минут. Сделайте что-то приятное в это время (поиграйте в игру, полистайте соцсети, помассируйте тело и т.п.)

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3. Выпивайте стакан воды за полчаса до приёма пищи и каждый раз, когда вы чувствуете, что хотите поесть



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. Начинайте приём пищи с салатов, свежих овощей или супов

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5. Кушайте не до полного насыщения, а до исчезновения голода.

Если во время еды вы ловите себя на мысли "Ну что, еще ложку/кусочек? Или хватит?", значит вам пора остановиться

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6. Поэтому, чтобы не пропустить эту мысль, нужно есть без ТВ/телефона и других отвлекающих вещей



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

7. Ешьте как можно более разнообразно. Например, обед может быть таким: каша+3 вида овощей+2 вида сыра+3 орешка+мясо+на десерт 2 разных вида ягод. Чем больше вкусов вы попробуете за 1 раз, тем быстрее вы насытитесь. Но не забывайте следить за калориями, таким образом их можно легко перебрать

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8. Каждый раз, когда вы жуёте, кладите вилку/ложку на стол

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9. Пережёвывайте каждый кусок пищи 15-20 раз

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10. Ешьте сладкое/фрукты после основного приёма пищи, не оставляйте их на перекус



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

11. Сразу чистите зубы после еды

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12. После еды можно зажечь аромалампу с эфирным маслом корицы или ванили. Нанюхаетесь так, что никакой десерт не захочется))

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13. Можно сделать неприятную ассоциативную связь с любимой едой. Например, если готовы тоннами есть шоколад, купите освежитель для воздуха в туалет с запахом шоколада. Через неделю гарантирую освобождение от шоколадной зависимости.

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14. Сытно завтракайте и хорошо спите



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

15. Если планируете отдохнуть с едой, покупайте самые дорогие продукты. Внутренний экономист не позволит вам купить много, а потом вам будет жалко съесть такую еду быстро

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Не все правила подойдут каждому человеку. Пробуйте и выбирайте удобные для вас.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова перечислила топ-5 бесполезных пищевых привычек, от которых следует избавиться.