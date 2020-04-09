Яблочно-банановые оладьи: сладкий рецепт без сахара от Леси Никитюк

Для многих оладьи — идеальный вариант завтрака. Они вкусные, быстры в приготовлении. А еще никогда не надоедают, ведь готовить оладьи можно по тысяче разнообразных рецептов. Например, из яблока и банана, как это делает ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Леся Никитюк.

— Я решила поэкспериментировать и добавить в яблочные оладьи немного банана, — говорит Леся. — Получилось очень вкусно и сладко, хотя сахара в этих оладьях нет.

Рецепт яблочно-банановых оладий от Леси Никитюк:

Ингредиенты:

яблоко — 6 шт.;

банан — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 1 ст. л.;

кокосовое масло для жарки;

фрукты, варенье для подачи.

Способ приготовления:

Яблоки очистите, вырежьте сердцевинки, натрите на крупной терке. Очистите банан, натрите его и смешайте с тертыми яблоками. Добавьте к массе яйцо и хорошенько перемешайте. Постепенно всыпьте муку, хорошо вымешивая смесь лопаткой. Жарьте оладьи на кокосовом масле на небольшом огне по три минуты с каждой стороны. Подавайте с фруктами или вареньем. Или и с тем, и с тем. Приятного аппетита!

Напомним, ранее Леся Никитюк в сетчатом боди эффектно оголила бедра.