Яблочно-банановые оладьи: сладкий рецепт без сахара от Леси Никитюк

Отличная идея для вкусного, а, главное, полезного завтрака
Для многих оладьи — идеальный вариант завтрака. Они вкусные, быстры в приготовлении. А еще никогда не надоедают, ведь готовить оладьи можно по тысяче разнообразных рецептов. Например, из яблока и банана, как это делает ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Леся Никитюк.
— Я решила поэкспериментировать и добавить в яблочные оладьи немного банана, — говорит Леся. — Получилось очень вкусно и сладко, хотя сахара в этих оладьях нет.
Рецепт яблочно-банановых оладий от Леси Никитюк:
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Напомним, ранее Леся Никитюк в сетчатом боди эффектно оголила бедра.