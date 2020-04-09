Яблучно-бананові оладки: солодкий рецепт без цукру від Лесі Нікітюк

Відмінна ідея для смачного, а головне, корисного сніданку
Для багатьох оладки – ідеальний варіант сніданку. Вони смачні, швидкі в приготуванні. А ще ніколи не набридають, адже готувати оладки можна за тисячею різноманітних рецептів. Наприклад, з яблука і банана, як це робить ведуча шоу«Хто проти блондинок?» на Новому каналі Леся Нікітюк.
– Я вирішила поекспериментувати й додати в яблучні оладки трохи банану, – каже Леся. – Вийшло дуже смачно і солодко, хоча цукру в цих оладках немає.
Рецепт яблучно-бананових оладок від Лесі Нікітюк:
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в сітчастому боді ефектно оголила стегна.