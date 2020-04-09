Яблучно-бананові оладки: солодкий рецепт без цукру від Лесі Нікітюк

Для багатьох оладки – ідеальний варіант сніданку. Вони смачні, швидкі в приготуванні. А ще ніколи не набридають, адже готувати оладки можна за тисячею різноманітних рецептів. Наприклад, з яблука і банана, як це робить ведуча шоу«Хто проти блондинок?» на Новому каналі Леся Нікітюк.

– Я вирішила поекспериментувати й додати в яблучні оладки трохи банану, – каже Леся. – Вийшло дуже смачно і солодко, хоча цукру в цих оладках немає.

Рецепт яблучно-бананових оладок від Лесі Нікітюк:

Інгредієнти:

яблуко — 6 шт;

банан — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

кокосова олія для смаження;

фрукти, варення для подачі.

Спосіб приготування:

Яблука очистіть, виріжте сердцевинки, натріть на крупній тертці. Очистіть банан, натріть його і змішайте з тертими яблуками. Додайте до маси яйце й добре перемішайте. Поступово всипте борошно, добре вимішуючи суміш лопаткою. Смажте оладки на кокосовому маслі на невеликому вогні по три хвилини з кожного боку. Подавайте з фруктами або варенням. Або і з тим, і з тим. Смачного!

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в сітчастому боді ефектно оголила стегна.