Блины на Масленицу: фирменный рецепт от победительницы «Топ-модели по-украински»

В понедельник, 24 февраля, в Украине начинают отмечать древний славянский праздник Масленицу. Главная его традиция – приготовление блинов, символизирующих солнце. У вас до сих пор нет любимого рецепты блинчиков? Сейчас он появится. Ловите фирменный рецепт победительницы проекта «Топ-модель по-украински» (Новый канал) Мальвины Чукли.

– Считаю, что блины нужно готовить, не когда нужно, а когда захочется, – улыбается модель. – Тем более что мои муж и сын их просто обожают. Кстати, если будете точно следовать рецепту, то, уверяю, даже первый блин у вас не получится комом!

Мальвина Чукля (фото: Новый канал)

Ингредиенты:

– 500-700 мл молока;

– 2-3 яйца (чем больше яиц, тем мягче получаются блины);

– 400 г муки;

– 100 г подсолнечного масла;

– немного соли.

Способ приготовления:

Налейте молоко в глубокую посуду и понемногу насыпьте в него муку, при этом взбивая все миксером или венчиком. Важно следить за тем, чтобы в смеси не образовались комочки. Готовая консистенция должна напоминать нежирный кефир. Если этого эффекта не удалось добиться с первого раза, добавьте немного муки или молока. После этого добавьте в смесь яйца, масло и соль. Смешайте все и дайте тесту «отдохнуть» полчаса-час. Выпекайте блины на сильно разогретой сковородке. Готовые блинчики смазывайте сливочным маслом.

Приятного аппетита!