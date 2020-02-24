Млинці на Масляну: фірмовий рецепт від переможниці «Топ-моделі по-українськи»

Мальвіна Чукля поділилася рецептом млинців, які варто приготувати кожній господині
У понеділок, 24 лютого, в Україні починають відзначати древнє слов'янське свято, Масляну. Головна його традиція – приготування млинців, які символізують сонце. У вас до сих пір немає улюбленого рецепту млинців? Зараз він з'явиться. Ловіть фірмовий рецепт переможниці проекту «Топ-модель по-українськи» (Новий канал) Мальвіни Чуклі.
– Вважаю, що млинці треба готувати не коли потрібно, а коли захочеться, – усміхається модель. – Тим більше що мої чоловік і син їх просто обожнюють. До речі, якщо будете точно слідувати рецепту, то, запевняю, навіть перший млинець у вас не вийде грудкою!
Мальвіна Чукля (фото: Новий канал)
Інгредієнти:
– 500-700 мл молока;
– 2-3 яйця (що більше яєць, то м'якіші виходять млинці);
– 400 г борошна;
– 100 г олії;
– трохи солі.
Спосіб приготування:
Налийте молоко в глибокий посуд і потроху насипте в нього муку, при цьому збиваючи все міксером або вінчиком. Важливо стежити, щоб у суміші не утворилися грудочки.
Готова консистенція має нагадувати нежирний кефір. Якщо цього ефекту не вдалося досягти з першого разу, додайте трохи борошна або молока.
Після цього додайте в суміш яйця, олію та сіль. Змішайте все та дайте тісту «відпочити» півгодини-годину.
Випікайте млинці на сильно розігрітій сковорідці.
Готові млинці змащуйте вершковим маслом.
Смачного!