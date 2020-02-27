Блины с французским шармом на Масленицу 2020 от Юлии Панковой

Невозможно себе уже даже представить завершение зимы без традиционной Масленичной недели. В честь этого ловите особый рецепт от ведущей «Ревизора» на Новом канале
Каждая хозяйка хочет, чтобы ее блины на Масленицу 2020 были особенными и идеальными. Если вы до сих пор ищете классный рецепт этого блюда, то держите фирменный от ведущей и кулинара Юлии Панковой.
– Обожаю готовить блины креп-сюзетт, – рассказывает Панкова Новому каналу. – Это французский десерт, который подают с апельсиновым соусом или ликером Куантро. Так вкус блинов становится изысканным, он понравится даже самому взыскательному гурману. Приготовить их не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное, чтобы они были круглой формы, ведь символизируют солнце (улыбается).
Ингредиенты для теста (на 4 порции):
Для соуса:
Приготовление:
Юлия Панкова рекомендует подавать блины горячими.
– Тогда они хорошо сочетаются с апельсиновым соусом, – говорит ведущая. – А ликер оставляет приятное послевкусие. С праздником вас!