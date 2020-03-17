Белый и цельнозерновой: эксперт указала на важный нюанс при выборе хлеба для худеющих

Споры вокруг вопроса, стоит ли употреблять хлеб во время похудения, не затихают даже среди специалистов. Большинство склоняется к мнению, что предпочтение стоит отдать определенным видам и не увлекаться мучным. Нутрициолог Елена Кален, которая ранее рассказала об употреблении молочки в период похудения, на странице в Instagram решила внести ясность в этот вопрос.

Давайте разберемся на примере цельнозернового и белого хлеба. С одной стороны они очень схожи, с другой имеют тонкие отличия.

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В 2017 года ученые показали, что не важно, какой хлеб вы едите, в среднем вы получаете примерно одинаковое количество разных полезных веществ. Это кальций, железо, магний и другие. Так же ученые установили, что оба вида хлеба имеют схожее влияние на уровень холестерина и состава микрофлоры кишечника.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Получается, любой хлеб можно есть и не заморачиваться? Не совсем так… Дело в том, что у цельнозернового хлеба ниже гликемический индекс, нежели у белого. А гликемический индекс показывает, насколько сильно повысится уровень глюкозы в крови после приема пищи. И чем выше уровень глюкозы в крови, тем активнее организм запасает жиры. Если вы едите маленькими порциями и в основе вашего рациона овощи, то вам не так это важно, и вы можете есть любой хлеб. Но тогда проблема лишнего веса вас не должна беспокоить.

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А вот если у вас есть лишний вес, то, скорее всего, вы едите больше, и рацион у вас другой. И в этом случае гликемический индекс хлеба имеет более серьезное значение. Потому что важен гликемический индекс всей порции еды. И если у вас серьезная порция, да и еще там много углеводосодержащих продуктов, такие как сахар, мучные или крахмалистые изделия, то в этом случае происходит сильный выброс глюкозы в кровь, что приводит к запасу жира. И в такой ситуации кусочек хлеба может сыграть серьезную роль.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поэтому худеющим людям лучше выбрать цельнозерновой хлеб. Его гликемический индекс в 1,5-2 раза ниже, чем у белого хлеба или разных булочек. Можно сказать, у вас есть выбор: один кусочек белого, или два цельнозернового. А вообще лучше выбрать один кусочек цельнозернового и по голоду.

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