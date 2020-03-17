Білий і цільнозерновий: експерт вказала на важливий нюанс при виборі хліба для тих, хто худне

Суперечки навколо питання, чи варто вживати хліб під час схуднення, не затихають навіть серед фахівців. Більшість схиляється до думки, що перевагу варто віддати певним видам і не захоплюватися випічкою. Нутриціолог Олена Кален, яка раніше розповіла про вжиття молочки в період схуднення, на сторінці Instagram вирішила внести ясність у це питання.

Давайте розберемося на прикладі цільнозернового і білого хліба. З одного боку, вони дуже схожі, з іншого мають тонкі відмінності.

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У 2017 року вчені показали, що не важливо, який ви їсте хліб, в середньому ви отримуєте приблизно однакову кількість різних корисних речовин. Це кальцій, залізо, магній та інші. Так само вчені встановили, що обидва види хліба мають схожий вплив на рівень холестерину і складу мікрофлори кишечника.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Виходить, будь хліб можна їсти і не морочитися? Не зовсім так... Справа в тому, що у цільнозернового хліба нижче глікемічний індекс, ніж у білого. А глікемічний індекс показує, наскільки сильно підвищиться рівень глюкози в крові після прийому їжі. І чим вище рівень глюкози в крові, тим активніше організм запасає жири. Якщо ви їсте маленькими порціями і в основі вашого раціону овочі, то вам не так це важливо, і ви можете їсти будь-який хліб. Але тоді проблема зайвої ваги вас не повинна турбувати.

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А ось якщо у вас є зайва вага, то, швидше за все, ви їсте більше, і раціон у вас інший. І в цьому випадку глікемічний індекс хліба має більш серйозне значення. Тому що важливий глікемічний індекс всієї порції їжі. І якщо у вас серйозна порція, та й ще там багато вуглеводомістких продуктів, таких як цукор, борошняні або крохмалисті вироби, то в цьому випадку відбувається сильний викид глюкози в кров, що призводить до запасу жиру. І в такій ситуації шматочок хліба може зіграти серйозну роль.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тому людям, які худнуть краще вибрати цільнозерновий хліб. Його глікемічний індекс у 1,5-2 рази нижче, ніж у білого хліба або різних булочок. Можна сказати, у вас є вибір: один шматочок білого, або два цільнозернового. А взагалі краще вибрати один шматочок цільнозернового і з голоду.

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