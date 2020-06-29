ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Почему вес уходит медленно: диетолог успокоила исчерпывающим ответом

Lite » Еда 29.06.2020 - 08:37
Почему вес уходит медленно: диетолог успокоила исчерпывающим ответом
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт назвла причины, тормозящие сброс веса

Многие худеющие в начале пути сталкиваются с проблемой, которая может стоит первоначального энтузиазма и даже поубавить желание двигаться дальше и не забросить борьбу за стройность – похудение идет не с той скоростью, с которой изначально хотелось и планировалось. В чем же дело? Разобраться в данном вопросе помогла диетолог Ева Шишова на странице в Instagram.

Первые 2-4 недели вес уходит быстро и равномерно, вы радуетесь и думаете, что так будет всегда. Но во второй месяц вес начинает уходить медленнее, или, как многие любят говорить - "вес встал", или вообще вырос.

У вас паника, вы же планировали все иначе, но организм не хочет придерживаться ваших планов. Вы урезаете себе калорийность или начинаете тренироваться 4 раза в день, тем самым делая только ещё больший стресс организму. Остановитесь, успокойтесь.

Почему вес уходит медленно: диетолог успокоила исчерпывающим ответом

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вы не за месяц набрали лишние кг, и они стали организму, как родные. А вы быстро расстаетесь с родными? Так же и ваше тело! Да, вес может "стоять" 2-3 недели, может внезапно немного увеличиться, и это нормально!

Что делать? Ждать, и главное - продолжать жить в том же режиме: не бросать, не урезать калорийность, не добавлять спорта в 5 раз больше.

Почему вес уходит медленно: диетолог успокоила исчерпывающим ответом
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для организма жиросжигание - это уже стресс. А если вы еще больше загоняете его в угол, то у вас выделяется большое количество гормона стресса - кортизола, который препятствует жиросжиганию. Конечно, есть отдельные случаи, когда можно прибегать к вышеперечисленным методам, но в 95% случаев это не нужно.

Напомним, что ранее эксперт по правильному питанию, похудению, нутрициолог и фитнес-тренер Катя Медушкина рассказала о важных ошибках худеющих.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины похудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь