Альтернативы коровьему молоку: какое выбрать и как приготовить самим

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Многие плохо переносят коровье молоко, однако сейчас существует немало других вариантов

Диетолог и эксперт по здоровому питанию Даша Бухман, которая ранее рассказала, что есть на завтрак зимой, решила разобраться, почему коровье молоко не так уж полезно, как многие считают. На своей странице в Instagram она рассмотрела возможные альтернативы, а также рассказала, как приготовить растительное молоко в домашних условиях.

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Как отметила Бухман, с коровьим молоком, которое пили наши прабабушки, почти все было в порядке. Коров тогда кормили естественной для них пищей - травой (а не зерном, часто генетически-модифицированным), им не кололи антибиотики (чтобы они не болели) и гормоны (чтобы молока было побольше), как это делают сейчас.Также молоко не пастеризировали и не гомогенизировали (эти процессы убивают не только плохие бактерии, но и хорошие). ⠀



Фото: (pixabay.com)

Молоко состоит на 80% из белка казеина и на 20% из сыворотки (не считая воды, конечно). Примерно 30% казеина - бета-казеин, который может быть A1 или A2. Несмотря на то, что они отличаются всего лишь одной аминокислотой - то, как они влияют на организм, существенно отличается. Ученые считают, что именно на A1 бета-казеин реагируют люди с лактозной непереносимостью и именно он вызывает проблемы пищеварения и воспаление. К слову, козье и овечье молоко содержат A2 казеин.

Любопытно, что во многих странах мира уже началась продажа коровьего молока с казеином А2 (идея возникла в Австралии, где коровам проводят генетический тест), а в Китае продаются смеси для детского питания с казеином именно этого типа. Иными словами, если вы сможете приобрести органическое сырое молоко от проверенной коровы с казеином A2, то, с большой вероятностью, оно не окажет никакого негативного влияния, если его употреблять в разумном объеме.

Если же такой возможности у вас нет и вы хотели бы заменить его на более полезное, диетолог предложила несколько альтернатив, которые можно приготовить своими руками.

Ореховое молоко (миндальное, из кешью, из грецких орехов...)⠀

Замочить орехи на ночь в воде, промыть и взбить в блендере с водой в пропорции 1:3 (одна часть - орехи, одна часть - молоко). Можно поэкспериментировать со вкусами: добавить щепотку корицы или куркумы, финик - для сладости. Затем очень тщательно процедить через марлю и хранить в плотно-закрытой стеклянной бутылке в холодильнике до 3 дней. Перед употреблением бутылку стоит взбалтывать. Сразу предупрежу, что у базового миндального молока вкус довольно водянистый. Более насыщенные и чуть сладкие на вкус - молоко из макадемии и кешью. Очень вкусным получается молоко из фундука.

Фото: (pixabay.com)

Однако, стоит упомянуть, что в ореховом молоке довольно мало белка - всего 1 г на стакан.

Молоко из семян⠀

Делать молоко можно не только из орехов, но и из семян. В ход могут пойти тыквенные, льняные, конопляные (с наибольшим содержанием белка), кунжут, подсолнуха. В идеале их тоже стоит замочить, промыть, а затем взбить с водой в пропорции 1:3. Такое молоко меньше бьет по кошельку, чем ореховое, и не нужно процеживать. ⠀

Молоко из гороха (pea protein milk)⠀

Этот вид растительного молока начинает постепенно обгонять миндальное по популярности в США. Ему пока нет равных среди растительных вариантов по количеству белка (10 г на стакан). Его тоже можно сделать самим, если приобрести гороховый протеин (organic pea protein) и взбить в блендере с водой.

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Овсяное молоко

Оно содержит небольшое количество клетчатки и совсем немного белка. Принцип приготовления тот же: безглютеновые овсяные хлопья заливаем на ночь водой, утром промываем, взбиваем в блендере с водой и хорошенько процеживаем.

Фото: (instagram.com/vitaminl_blog)

А если покупать?

Во-первых, внимательно читайте состав - удивитесь, сколько всего туда может входить, кроме воды и собственно того, из чего молоко делается.

Кокосовое (мне нравится бренд Aroy): в кокосовом молоке тоже мало белка (всего 1 г на стакан и довольно много жиров (5г на стакан)⠀

Соевое (если покупать, то только органическое, так как, в большинстве случаев, вся неорганическая соя - ГМО). Соевое молоко, тем не менее, содержит 7г белка на стакан и часто фортифицированно витамином B12)⠀

Рисовое молоко (110 ккал на стакан и совсем мало белка)

⠀ Фото: (pixabay.com)

Напомним, ранее диетолог дала советы, как добавить больше овощей в свой рацион.

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Видео: РБК-Украина