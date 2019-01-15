Альтернативи коров'ячому молоку: яке вибрати і як приготувати самим

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Багато хто погано переносить коров'яче молоко, однак зараз існує чимало інших варіантів

Дієтолог і експерт по здоровому харчуванню Даша Бухман, яка раніше розповіла, що їсти на сніданок взимку, вирішила розібратися, чому коров'яче молоко не так вже корисно, як багато хто вважає. На своїй сторінці в Instagram вона розглянула можливі альтернативи, а також розповіла, як приготувати рослинне молоко в домашніх умовах.

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Як зазначила Бухман, з коров'ячим молоком, яке пили наші прабабусі, майже все було в порядку. Корів тоді годували природною для них їжею - травою (а не зерном, часто генетично-модифікованим), їм не кололи антибіотики (щоб вони не хворіли) і гормони (щоб молока було побільше), як це роблять зараз.Також молоко не пастеризировали і не гомогенізовали (ці процеси вбивають не тільки погані бактерії, але і хороші). ⠀



Фото: (pixabay.com)

Молоко на 80% складається з білка казеїну і на 20% із сироватки (не рахуючи води, звичайно). Приблизно 30% казеїну - бета-казеїн, який може бути A1 або A2. Незважаючи на те, що вони відрізняються лише однією амінокислотою - те, як вони впливають на організм, суттєво відрізняється. Вчені вважають, що саме на A1 бета-казеїн реагують люди з лактозною непереносимістю і саме він викликає проблеми травлення і запалення. До речі, козине і овече молоко містять A2 казеїн.

Цікаво, що у багатьох країнах світу вже почався продаж коров'ячого молока з казеїном А2 (ідея виникла в Австралії, де коровам проводять генетичний тест), а в Китаї продаються суміші для дитячого харчування з казеїном саме цього типу. Іншими словами, якщо ви зможете придбати органічне сире молоко від перевіреної корови з казеїном A2, то, з великою ймовірністю, воно не матиме жодного негативного впливу, якщо його вживати в розумному обсязі.

Якщо ж такої можливості у вас немає і ви хотіли б замінити його на більш корисне, дієтолог запропонувала кілька альтернатив, які можна приготувати своїми руками.

Горіхове молоко (мигдальне, кешью, з волоських горіхів...)⠀

Замочити горіхи на ніч у воді, помити і збити у блендері з водою в пропорції 1:3 (одна частина - горіхи, одна частина - молоко). Можна поекспериментувати зі смаками: додати щіпку кориці або куркуми, фінік - для солодощі. Потім дуже ретельно процідити через марлю і зберігати в щільно-закритій скляній пляшці в холодильнику до 3 днів. Перед вживанням пляшку слід збовтувати. Відразу попереджу, що у базового мигдального молока смак досить водянистий. Більш насичені і трохи солодкі на смак - молоко з макадемії і кешью. Дуже смачним виходить молоко з фундука.

Фото: (pixabay.com)

Однак, варто згадати, що в горіховому молоці досить мало білка - всього 1 г на склянку.

Молоко з насіння⠀

Робити молоко можна не тільки з горіхів, але і з насіння. У хід можуть піти гарбузове, лляне, конопляне (з найбільшим вмістом білка), кунжут, соняшника. В ідеалі його теж варто замочити, промити, а потім збити з водою в пропорції 1:3. Таке молоко менше б'є по гаманцю, ніж горіхове, і не потрібно проціджувати. ⠀

Молоко з гороху (pea milk protein)⠀

Цей вид рослинного молока починає поступово обганяти мигдальне за популярністю в США. Йому поки немає рівних серед рослинних варіантів за кількістю білка (10 г на склянку). Його теж можна зробити самим, якщо придбати гороховий протеїн (organic pea protein) і збити у блендері з водою.

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Вівсяне молоко

Воно містить невелику кількість клітковини і зовсім трохи білка. Принцип приготування той же: безглютенові вівсяні пластівці заливаємо на ніч водою, вранці промиваємо, збиваємо в блендері з водою і гарненько проціджуємо.

Фото: (instagram.com/vitaminl_blog)

А якщо купувати?

По-перше, уважно читайте склад - здивуєтеся, скільки всього туди може входити, крім води і власне того, з чого робиться молоко.

Кокосове (мені подобається бренд Aroy): в кокосовому молоці теж мало білка (1 г на склянку й доволі багато жиру (5 г на склянку)⠀

Соєве (якщо купувати, то тільки органічне, так як, в більшості випадків, вся неорганічна соя - ГМО). Соєве молоко, тим не менш, містить 7г білка на стакан і часто фортифицированно вітаміном B12)⠀

Рисове молоко (110 ккал на стакан і зовсім мало білка)

⠀ Фото: (pixabay.com)

Нагадаємо, раніше дієтолог дала поради, як додати більше овочів в свій раціон.

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Відео: РБК-Україна