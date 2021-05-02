Альтернатива мясу: Мирзоян дал рецепт невероятного веганского шашлыка

Во время майских праздников можно побаловать себя блюдами на мангале. Но что делать, если вы не любите или не едите мясо?

Желанный гость на любом выезде на природу Арсен Мирзоян поделился необычным рецептом, который случайно придумал сам - шашлыком из карпа.

"В студенческие годы, когда мы часто собирались с ребятами из нашей КВН команды, очень любили вылазки, шашлык. Преимущество рыбы над мясом в том, что после ее употребления нет ощущения тяжести, когда тебе уже ничего не хочется. У меня есть несколько секретов: выкладываю рыбу на решетку с чешуей, не чищеную, потому что она может прилипать. А чтобы блюдо получилось ароматное, со вкусом дымка - добавляю в мангал сухие веточки", - рассказал Мирзоян в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Для приготовления необычного шашлыка от Арсена Мирзояна вам понадобятся:

карп - 1 кг

вода - 100 мл

подсолнечное масло - 1 ст. л.

имбирь - по вкусу

чеснок - 2 зубчика

паприка, соль, перец - по вкусу.

Для того, чтобы приготовить карпа на мангале по рецепту Мирзояна, к рыбе добавим особый маринад. Нужно смешать воду, подсолнечное масло, смесь перцев, а также имбирь, чеснок, паприку и соль.

Карпа нужно смазать маринадом и сразу выкладывать на решетку, не очищая от чешуи. Во время жарки переворачивать не надо, но следует накрыть мангал крышкой.

За 20 минут, пока карп жарится, артист рекомендует сделать легкий салат из помидоров, огурцов, листьев салата и сыра фета.