Альтернатива м'ясу: Мірзоян дав рецепт неймовірного веганського шашлику
Під час травневих свят можна побалувати себе стравами на мангалі. Але що робити, якщо ви не любите або не їсте м'ясо?
Бажаний гість на будь-якому виїзді на природу Арсен Мірзоян поділився незвичайним рецептом, який випадково вигадав сам - шашликом з коропа.
"У студентські роки, коли ми часто збиралися з хлопцями з нашої КВК команди, дуже любили вилазки, шашлик. Перевага риби над м'ясом в тому, що після її вживання немає відчуття тяжкості, коли тобі вже нічого не хочеться. У мене є кілька секретів: кладу рибу на решітку з лускою, не чищену, тому що вона може прилипати. А щоб страва вийшла ароматна, зі смаком серпанку - додаю в мангал сухі гілочки", - розповів Мірзоян в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".
Для приготування незвичайного шашлику від Арсена Мірзояна вам знадобляться:
- короп - 1 кг
- вода - 100 мл
- соняшникова олія - 1 ст. л.
- імбир - на смак
- часник - 2 зубчики
- паприка, сіль, перець - на смак.
Для того, щоб приготувати коропа на мангалі за рецептом Мірзояна, до риби додамо особливий маринад. Потрібно змішати воду, соняшникову олію, суміш перців, а також імбир, часник, паприку і сіль.
Коропа потрібно змастити маринадом і відразу класти на решітку, не очищаючи від луски. Під час смаження перевертати не треба, але слід накрити мангал кришкою.
За 20 хвилин, поки короп смажиться, артист рекомендує зробити легкий салат з помідорів, огірків, листя салату і сиру фета.
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