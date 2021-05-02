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Альтернатива м'ясу: Мірзоян дав рецепт неймовірного веганського шашлику

Новость на русском → Неділя 02 травня 2021 09:25
Альтернатива м'ясу: Мірзоян дав рецепт неймовірного веганського шашлику Фото: Арсен Мірзоян поділився рецептом фірмового шашлику (instagram.com/arsen_mirzoian)
Автор: Володимир Костирін

Під час травневих свят можна побалувати себе стравами на мангалі. Але що робити, якщо ви не любите або не їсте м'ясо?

Бажаний гість на будь-якому виїзді на природу Арсен Мірзоян поділився незвичайним рецептом, який випадково вигадав сам - шашликом з коропа.

"У студентські роки, коли ми часто збиралися з хлопцями з нашої КВК команди, дуже любили вилазки, шашлик. Перевага риби над м'ясом в тому, що після її вживання немає відчуття тяжкості, коли тобі вже нічого не хочеться. У мене є кілька секретів: кладу рибу на решітку з лускою, не чищену, тому що вона може прилипати. А щоб страва вийшла ароматна, зі смаком серпанку - додаю в мангал сухі гілочки", - розповів Мірзоян в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Для приготування незвичайного шашлику від Арсена Мірзояна вам знадобляться:

  • короп - 1 кг
  • вода - 100 мл
  • соняшникова олія - 1 ст. л.
  • імбир - на смак
  • часник - 2 зубчики
  • паприка, сіль, перець - на смак.

Для того, щоб приготувати коропа на мангалі за рецептом Мірзояна, до риби додамо особливий маринад. Потрібно змішати воду, соняшникову олію, суміш перців, а також імбир, часник, паприку і сіль.

Коропа потрібно змастити маринадом і відразу класти на решітку, не очищаючи від луски. Під час смаження перевертати не треба, але слід накрити мангал кришкою.

За 20 хвилин, поки короп смажиться, артист рекомендує зробити легкий салат з помідорів, огірків, листя салату і сиру фета.

Раніше повідомлялося, що відомий кулінар Євген Клопотенко розкрив секрет, як приготувати найсмачніший курячий шашлик, і пояснив, яке м'ясо найкраще брати.

Також ми писали про помилки, які зіпсують шашлик навіть з кращого м'яса.

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