Соломко, Хлывнюк, Зибров и другие посетили премьеру зимнего шоу Winterra

Фото: Яна Соломко с дочкой (пресс-служба)

Украинские знаменитости с детьми первыми оценили 3D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю"

На днях в Концерт-холле ВДНГ в Киеве состоялся допремьерный показ зимнего 3D-шоу для всей семьи от режиссеров-постановщиков Константина Томильченко и Александра Братковского "Winterra. Легенда казкового краю".

Оценить шоу мирового уровня в числе первых собрались звездные гости со своими семьями: Андрей Хливнюк, Павло Зибров, Соломия Витвицкая, Игорь Кондратюк, группа Open Kids, Снежана Егорова, Анатолий Анатолич, Александр Педан, Яна Соломко, Геннадий Попенко, Вячеслав Соломка, Андрей Черновол, Олег Собчук, LAUD, Жан Грицфельдт, Роза аль Намри, Семен Горов, Евгений Кот, Руслан Махов и многие другие.

Фото: Геннадий Попенко с семьей (пресс-служба)

Фото: Снежана Егорова с детьми (пресс-служба)

В основе сюжета шоу лежит захватывающая история о приключениях мальчика, который, как это часто бывает в семье, ссорится с младшим братом, выгоняет его из дому на холод, не осознавая, что делает. Он попадает в сказочное ледяное королевство Winterra к злому Морозу, который потерял веру в людей и в чудо, и в которого тоже никто уже давно не верит.

Фото: шоу "Winterra. Легенда казкового краю" (пресс-служба)

Мальчик идет спасать младшего брата, попавшего в ледяной край, и меняется в этих событиях, становится добрее. Меняется и Мороз: он превращается в того, прежнего, к которому все привыкли.

Роли сказочных персонажей исполняют актеры, танцоры, гимнасты, а также известные во всем мире акробаты и цирковые артисты. Главных героев постановки – братьев играют 11-летний Егор Конончук и 12-летний Саша Балабанов.

Фото: гости премьеры шоу "Winterra. Легенда казкового краю" (пресс-служба)

Главные герои шоу рассказывают зрителю историю в песнях, автором которых выступил украинский музыкант Юрий-Юркеш Юрченко.

Фото: Юрий-Юркеш Юрченко (пресс-служба)

"Праздник уже в воздухе! - делится в Instagram своими эмоциями телеведущая Соломия Витвицкая. - Перед просмотром шоу в холле так много веселья и детских развлечений, что мне даже не удалось поймать всех моих крестников, с которыми я пришла на шоу, в один кадр".

Фото: Соломия Витвицкая (instagram.com/solomiyavitvitska)

Лидер группы "Скай" Олег Собчук тоже пришел на шоу со всей семьей и поделился впечатлениями после просмотра представления на своей страничке в Instagram: "Мы в восторге. Круто все: постановка, сюжет, костюмы, хореография, музыка, игра актеров, проектированные 3D-фишки. Очень рад, что такое качественное шоу наше, украинское!"

Фото: Олег Собчук с семьей (пресс-служба)

Певица и телеведущая Яна Соломко вместе с мужем и дочкой приехали на шоу прямо из аэропорта, чтобы первыми увидеть постановку.

"Мы прям с корабля на бал, - рассказывает Яна. - Несмотря на все перелеты и то, что все в вечерних платьях, а я в теплом костюме, я просто не смогла удержаться, чтобы не сводить доцю на премьеру шоу "Winterra. Легенда казкового краю". Рада, что зимняя сказка есть и в Украине".

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

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Кстати, LITE пообщался с режиссерами-постановщиками шоу "Winterra. Легенда казкового краю" Константином Томильченко и Александром Братковским о том, куда стоит пойти с семьей этой зимой, о работе в тандеме, участии в America's Got Talent, семье и о многом другом.

Видео: РБК-Украина