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Соломко, Хливнюк, Зібров та інші відвідали прем'єру зимового шоу Winterra

Lite » Дозвілля 14.12.2018 - 17:01
Соломко, Хливнюк, Зібров та інші відвідали прем'єру зимового шоу Winterra
Фото: Яна Соломко з донькою (прес-служба)

Українські знаменитості з дітьми першими оцінили 3D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю"

Днями в концерт-холі ВДНГ у Києві відбувся допрем'єрний показ зимового 3D-шоу для всієї родини від режисерів-постановників Костянтина Томільченка та Олександра Братковського "Winterra. Легенда казкового краю".

Оцінити шоу світового рівня в числі перших зібралися зіркові гості зі своїми сім'ями: Андрій Хливнюк, Павло Зібров, Соломія Вітвіцька, Ігор Кондратюк, група Open Kids, Сніжана Єгорова, Анатолій Анатоліч, Олександр Педан, Яна Соломко, Геннадій Попенко, В'ячеслав Соломка, Андрій Чорновіл, Олег Собчук, LAUD, Жан Гріцфельдт, Троянда аль Намри, Семен Горов, Євген Кот, Руслан Махов і багато інші

Соломко, Хливнюк, Зібров та інші відвідали прем'єру зимового шоу WinterraСоломко, Хливнюк, Зібров та інші відвідали прем'єру зимового шоу Winterra

Фото: Геннадій Попенко з сім'єю (прес-служба)

Соломко, Хливнюк, Зібров та інші відвідали прем'єру зимового шоу Winterra

Соломко, Хливнюк, Зібров та інші відвідали прем'єру зимового шоу WinterraФото: Сніжана Єгорова з дітьми (прес-служба)

В основі сюжету шоу лежить захоплююча історія про пригоди хлопчика, який, як це часто буває в сім'ї, свариться з молодшим братом, виганяє його з дому на холод, не усвідомлюючи, що робить. Він потрапляє у казкову крижане королівство Winterra до злому Морозу, який втратив віру в людей і в чудо, і в якого теж ніхто вже давно не вірить.

 

Фото: шоу "Winterra. Легенда казкового краю" (прес-служба)

Хлопчик йде рятувати молодшого брата, який потрапив у крижаній край, і змінюється в цих подіях, стає добрішим. Змінюється і Мороз: він перетворюється на того, колишнього, до якого всі звикли.

Ролі казкових персонажів виконують актори, танцюристи, гімнасти, а також відомі у всьому світі акробати і циркові артисти. Головних героїв постановки – братів грають 11-річний Єгор Конончук і 12-річний Сашко Балабанов.

 

Фото: гості прем'єри шоу "Winterra. Легенда казкового краю" (прес-служба)

Головні герої шоу розповідають глядачеві історію в піснях, автором яких виступив український музикант Юрій-Юркеш Юрченко.

Соломко, Хливнюк, Зібров та інші відвідали прем'єру зимового шоу Winterra

Фото: Юрій-Юркеш Юрченко (прес-служба)

"Свято вже в повітрі! - ділиться в Instagram своїми емоціями телеведуча Соломія Вітвіцька. - Перед переглядом шоу в холі так багато веселощів і дитячих розваг, що мені навіть не вдалося зловити всіх моїх похресників, з якими я прийшла на шоу, в один кадр".

Соломко, Хливнюк, Зібров та інші відвідали прем'єру зимового шоу Winterra

Соломко, Хливнюк, Зібров та інші відвідали прем'єру зимового шоу WinterraФото: Соломія Вітвіцька (instagram.com/solomiyavitvitska)

Лідер гурту "Скай" Олег Собчук теж прийшов на шоу з усією родиною і поділився враженнями після перегляду вистави на своїй сторінці в Instagram: "Ми в захваті. Круто все: постановка, сюжет, костюми, хореографія, музика, гра акторів, проектовані 3D-фішки. Дуже радий, що таке якісне шоу наше, українське!"

Соломко, Хливнюк, Зібров та інші відвідали прем'єру зимового шоу Winterra

Соломко, Хливнюк, Зібров та інші відвідали прем'єру зимового шоу WinterraФото: Олег Собчук з сім'єю (прес-служба)

Співачка і телеведуча Яна Соломко разом з чоловіком та донькою приїхали на шоу прямо з аеропорту, щоб першими побачити постановку.

"Ми прямо з корабля на бал, - розповідає Яна. - Незважаючи на всі перельоти і те, що все у вечірніх сукнях, а я в теплому костюмі, я просто не змогла втриматися, щоб не зводити доцю на прем'єру шоу "Winterra. Легенда казкового краю". Рада, що зимова казка є і в Україні".

Соломко, Хливнюк, Зібров та інші відвідали прем'єру зимового шоу Winterra

Соломко, Хливнюк, Зібров та інші відвідали прем'єру зимового шоу WinterraФото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

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До речі, LITE поспілкувався з режисерами-постановниками шоу "Winterra. Легенда казкового краю" Костянтин Томільченко і Олександром Братковським про те, куди варто піти з сім'єю цієї зими, про роботу в тандемі, участі в America's Got Talent, сім'ї і про багато що інше.

Відео: РБК-Україна

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