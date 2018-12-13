Популярная музыкальная соцсеть предложила украинцам заработать

Скриншот из видео (younk.com)

Также пользователи Younk могут выиграть поездку в Лос-Анджелес

У пользователей популярной музыкальной социальной сети и общественного лейбла, основанного на технологии блокчейн, Younk появилась возможность заработать и побороться за поездку в Голливуд. Об этом на своей странице в Facebook написал директор лейбла, продюсер, бизнесмен и общественный деятель Павел Елизаров.

"Друзья и подписчики! У нас в компании завязалось маленькое состязание, между "опытом" и "молодостью", на тему "Чье комьюнити более дружное?". Если вам не сложно, поделитесь этой ссылкой на своей страничке, перейдите по этой ссылке и зарегистрируйтесь на нашем сайте. Процедура занимает не больше минуты. Каждый из вас сможет бесплатно слушать музыку и зарабатывать до 280 Younk-долларов в месяц, участвуя в Баунти-программе. Есть специальная программа, которая предусматривает поездку победителя в Лос-Анджелес и посещение съемочных площадок", - написал он.

Younk - это музыкальная социальная сеть, которая позволяет начинающим артистам при помощи комьюнити произвести и распространить свою песню. Основатели социальной сети говорят, что Younk - это платформа равных возможностей.

"C сегодняшнего дня уже не важно, где ты живешь и сколько у тебя денег. Значение имеет только твой талант!" - отметил Елизаров.

Друзья и подписчики! У нас в компании завязалось маленькое состязание, между "опытом" и "молодостью", на тему "Чье... Опубліковано Pavlo Yelizarov Середа, 12 грудня 2018 р.

Напомним, недавно композиция молодой украинской певицы RIYA под названием "Полюси" выиграла в Интернет-версии Евровидения - конкурсе North Vision Contest, который проводился в YouTube.

Ранее мы писали о том, что песня популярной украинской группы KAZKA вошла в топ-10 песен мирового чарта Shazam.

Кроме того, именно эта композиция является самым популярным украинским треком на YouTube - на сегодняшний день только аудиоверсия сингла имеет более 77 млн прослушиваний, а клип посмотрели уже почти 78 млн меломанов из разных стран. Поэтому и неудивительно, что такой успех "Плакала" спровоцировал волну забавных пародий на трек.

Видео: РБК-Украина