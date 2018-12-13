ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Популярна музична соцмережа запропонувала українцям заробити

Lite » Дозвілля 13.12.2018 - 10:13
Популярна музична соцмережа запропонувала українцям заробити
Скріншот з відео (younk.com)

Також користувачі Younk можуть виграти поїздку до Лос-Анджелес

У користувачів популярної музичної соціальної мережі та громадського лейблу, заснованого на технології блокчейн, Younk з'явилася можливість заробити і поборотися за поїздку до Голлівуду. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор лейблу, продюсер, бізнесмен і громадський діяч Павло Єлізаров.

"Друзі і підписники! У нас в компанії зав'язалося маленьке змагання, між "досвідом" і "молодістю", на тему "Чия ком'юніті більш дружня?". Якщо вам не складно, поділіться цим посиланням на своїй сторінці, перейдіть за цим посиланням і зареєструйтесь на нашому сайті. Процедура займає не більше хвилини. Кожен з вас зможе безкоштовно слухати музику і заробляти до 280 Younk-доларів в місяць, беручи участь в Баунті-програмі. Є спеціальна програма, яка передбачає поїздку переможця в Лос-Анджелес і відвідування знімальних майданчиків", - написав він.

Younk - це музична соціальна мережа, яка дозволяє артистам-початківцям за допомогою ком'юніті зробити і поширити свою пісню. Засновники соціальної мережі кажуть, що Younk - це платформа рівних можливостей.

"C сьогоднішнього дня вже не важливо, де ти живеш і скільки у тебе грошей. Значення має лише твій талант!" - зазначив Єлізаров.

 

Друзі та передплатники! У нас в компанії зав'язалося маленьке змагання, між "досвідом" і "молодістю", на тему "Чия...

Опубліковано Pavlo Yelizarov Середа, 12 грудня 2018 р.

Нагадаємо, нещодавно композиція молодої української співачки RIYA під назвою "Полюси" виграла в Інтернет-версії Євробачення - конкурсі North Vision Contest, який проводився в YouTube.

Раніше ми писали про те, що пісня популярної української групи KAZKA увійшла в топ-10 пісень світового чарту Shazam.

Крім того, саме ця композиція є найпопулярнішим українським треком на YouTube - на сьогоднішній день тільки аудіоверсія синглу має понад 78 млн прослуховувань. Тому і не дивно, що такий успіх "Плакала" спровокував хвилю забавних пародій на трек.

Відео: РБК-Україна

"Насолода для вух": учасник "Океану Ельзи" презентував новий проект Названо номінантів на музичну премію "Греммі 2019"
Новини України соцсетьмузыка
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся