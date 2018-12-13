Популярна музична соцмережа запропонувала українцям заробити

Скріншот з відео (younk.com)

Також користувачі Younk можуть виграти поїздку до Лос-Анджелес

У користувачів популярної музичної соціальної мережі та громадського лейблу, заснованого на технології блокчейн, Younk з'явилася можливість заробити і поборотися за поїздку до Голлівуду. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор лейблу, продюсер, бізнесмен і громадський діяч Павло Єлізаров.

"Друзі і підписники! У нас в компанії зав'язалося маленьке змагання, між "досвідом" і "молодістю", на тему "Чия ком'юніті більш дружня?". Якщо вам не складно, поділіться цим посиланням на своїй сторінці, перейдіть за цим посиланням і зареєструйтесь на нашому сайті. Процедура займає не більше хвилини. Кожен з вас зможе безкоштовно слухати музику і заробляти до 280 Younk-доларів в місяць, беручи участь в Баунті-програмі. Є спеціальна програма, яка передбачає поїздку переможця в Лос-Анджелес і відвідування знімальних майданчиків", - написав він.

Younk - це музична соціальна мережа, яка дозволяє артистам-початківцям за допомогою ком'юніті зробити і поширити свою пісню. Засновники соціальної мережі кажуть, що Younk - це платформа рівних можливостей.

"C сьогоднішнього дня вже не важливо, де ти живеш і скільки у тебе грошей. Значення має лише твій талант!" - зазначив Єлізаров.

Друзі та передплатники! У нас в компанії зав'язалося маленьке змагання, між "досвідом" і "молодістю", на тему "Чия... Опубліковано Pavlo Yelizarov Середа, 12 грудня 2018 р.

Нагадаємо, нещодавно композиція молодої української співачки RIYA під назвою "Полюси" виграла в Інтернет-версії Євробачення - конкурсі North Vision Contest, який проводився в YouTube.

Раніше ми писали про те, що пісня популярної української групи KAZKA увійшла в топ-10 пісень світового чарту Shazam.

Крім того, саме ця композиція є найпопулярнішим українським треком на YouTube - на сьогоднішній день тільки аудіоверсія синглу має понад 78 млн прослуховувань. Тому і не дивно, що такий успіх "Плакала" спровокував хвилю забавних пародій на трек.

Відео: РБК-Україна