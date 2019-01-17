Занурює у казку: чому варто піти з дітьми на виставу "Ліхтариус. Історії оживають"

Прес-служба

Натхненницею проекту стала відомий хореограф і режисер Олена Коляденко

Віднедавна в Україні з‘явилась самобутня музична вистава для всієї родини - "Ліхтаріус. Історії оживають", яка вже кілька місяців поспіль занурює у казку та дарує справжню подорож у вимір музики, краси і таланту глядачам самого разного віку.

Проект, у якому поєднуються вражаючі вокальні номери від найкращих юних виконавців нашої країни в супроводі джазового оркестру та яскраві режисерські рішення, нагадав про те, що є перевірені сторіччями істини, які ніколи не втратять своєї актуальності та завжди будуть у моді.

Музичну виставу, що стала першою постановкою в Україні, у якій головними героями виступають саме діти (учасники різноманітних талант-шоу, що встигли стати справжніми улюбленцями публіки), створила продюсерська та креативна команда концерт-холу Caribbean club на чолі з Анастасією Вагановою та Ігорем Іллюком.

І після прем’єри у листопаді минулого року цей авторський ексклюзивний продукт, що відповідає популярному в усьому світі формату "Family Show", - має регулярний прокат на стаціонарному майданчику Caribbean club, - тобто, функціонує за кращим зразком бродвейської системи.

Відіграні вистави регулярно збирали аншлаги та одразу отримали широкий резонанс серед глядачів та зіркових гостей. Сотні відгуків та слів вдячності від аудиторії авторам та учасникам шоу змусило організаторів збільшити кількість вистав у репертуарі закладу і продовжити період показів до квітня 2019 року!

Разом зі своїми родинами казкову подорож у світ фантазій та дитячих мрій вже здійснили: Анатолій Анатоліч, Сніжана Єгорова, Ольга Шурова, Стася Ровінська, Андрій Джеджула, Кіше, Аркадій Райцин, Тімур Мірошніченко, гурт Adam, Олексій Гончаренко, Юрій Ткач та інші.

Важливим акцентом у проекті "Ліхтаріус" є благодійна допомога (перед кожним шоу усі бажаючі глядачі мають змогу залишити у спеціальних боксах, розташованих біля входу, речі, іграшки, подарунки, книги, тощо), тож організатори щомісяця допомагатимуть дитячим будинкам (зокрема Буртовському дитбудинку "Сонечко" та іншим). На виділені “Ліхтаріусом” кошти дітям купуватимуть найнеобхідніше. Тож команда закликає: долучитися може кожний, адже робити добрі справи легше і приємніше разом.

Нагадуємо, що натxненницею проекту стала Олена Коляденко, а художнім керівником і со-організатором шоу - директор відомої школи естрадної майстерності Talant Production Ксенія Осика.

Режисерами-постановниками вист упили солісти Freedom ballet Ігор Кулешин та Павло Бондаренко. Хореографія - балет NC-17 під керівництвом Катерини Трішиної та Анни Паламарчук.

Виконавці: Лисенко Лєра, Красновецька Дарина, Дара Село, Хамза Рауль, Чорна Дарина, Ачкасов Микита, Олексієнко Тетяна, Костякіна Ліза.

Головні герої - Артем Задворний та Микита Карамазін (Кіндер) і єдиний "дорослий" герой шоу - відомий український актор, степ-танцівник Володимир Шпудейко.

Офіційна сторінка шоу: за посиланням.

Квитки за посиланням: за посиланням.

Початок шоу щонеділі - о 12:00.

Для дітей до 3-х років вхід (без надання окремого місця) - вільний.

Раніше ми публікували підбірку книг з цікавим сюжетом для дітей і дорослих, які не можна залишити без уваги.