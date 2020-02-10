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Я подавала каву і спустошувала попільнички: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розповіла, яким був її шлях до успіху

Lite » Культура 10.02.2020 - 21:31
Я подавала каву і спустошувала попільнички: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розповіла, яким був її шлях до успіху
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Зірка прикрасила нову обкладинку

Роузі Хантінгтон-Вайтлі стала героїнею нового випуску французького глянцевого журналу Madame Figaro. 32-річна модель позує напівоголеною в стильних образах бежевого відтінку. Деякі знімки вийшли досить провокаційними: дівчина Джейсона Стетхема постала з голими грудьми в спокусливих позах.

Я подавала каву і спустошувала попільнички: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розповіла, яким був її шлях до успіхуРоузі в новій зйомці (фото: instagram.com/rosiehw)

Крім добірки бездоганних нарядів, журнал порадував і відвертим інтерв'ю із зіркою. Модель розповіла про підкорення модельного світу, а також про своє бачення краси. Майбутня зірка народилася в сім'ї географа і викладача фітнесу, на південно-заході Англії. Життя в досить забезпеченій сім'ї в сільській місцевості обіцяло бути стабільним і захищеним. Але я хотіла, щоб у житті були подорожі, відкриття, рух і зустрічі... Як у моделей, життя яких я вивчала в численних журналах. Цей світ манив мене, і дуже рано я вирішила, що буду належати йому. Коли я була маленькою, я хотіла виглядати, як Кейт Мосс, я любила моду... Я мріяла про щось інше».

Я подавала каву і спустошувала попільнички: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розповіла, яким був її шлях до успіхуЯ подавала каву і спустошувала попільнички: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розповіла, яким був її шлях до успіху

Роузы як завжди бездоганна (фото: instagram.com/rosiehw)

Пізніше було стажування в модельному агентстві в Лондоні. «Я подавала каву, я спустошувала попільнички, я ходила на знімальний майданчик, мене ніхто не помічав, але я вже любила цей світ», – згадує вона. А за нею і запаморочливий успіх після першої ж зйомки.

Зараз модель і молода мама більше часу приділяє своєму бізнесу, побудувавши власну б'юті-компанію. «Дуже рано черех мої юнацькі прищі я знала, що шкіру потрібно підтримувати хорошими продуктами. Потім, спостерігаючи за тим, як моя мама наносить макіяж, я усвідомила всю силу макіяжу: він трансформує нас, прикрашає обличчя, впливає на нашу індивідуальність, робить нас сильніше або слабкіше. Нарешті, провівши сотні годин в руках найбільших візажистів, я набула досвіду, який хотіла б використовувати в співтоваристві жінок, захоплених красою, які слідують за мною в Instagram». Але однієї косметики для краси мало, додає зірка.

Я подавала каву і спустошувала попільнички: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розповіла, яким був її шлях до успіхуЯ подавала каву і спустошувала попільнички: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розповіла, яким був її шлях до успіхуЯ подавала каву і спустошувала попільнички: Роузі Хантінгтон-Уайтлі розповіла, яким був її шлях до успіхуМодель для Madame Figaro (фото: instagram.com/rosiehw; madame.lefigaro.fr)

«Для мене, краса – це не тільки правильна помада або крем... Ні, краса виходить від рішучості кожного зробити все, щоб здійснити свої мрії. Я твердо вірю, що розчарування виглядає погано. Це отруйне почуття виникає, коди ви не боретеся, щоб виконати свої мрії. Вам ніхто нічого не принесе на підносі. Ви повинні боротися, щоб отримати те, що ви хочете. Цей інтимний бій, в якому кожен бореться сам з собою, для мене також секрет краси. Я завжди була дуже рішучою», – відверто сказала Роузі.

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