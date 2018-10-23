Пеннівайз або зубна фея: найоригінальніші костюми на Хеллоуїн 2018

Фото: образ Пеннівайза на Хеллоуїн (instagram.com/whiteangellight)

Оригінальні ідеї нарядів на Хеллоуїн, яскраві образи для найстрашнішої вечірки року - в добірці LITE

Хеллоуїн 2018 відзначається з 31 жовтня на 1 листопада. Вночі напередодні свята всіх святих веселяться любителі містики, моторошних історій і фільмів жахів.

На Хеллоуїн в усьому світі влаштовуються незабутні маскарадні вечірки, де збирається вся відома "нечисть", і кожен може перевтілитися в лиходія, жахливого монстра, приміряти на себе роль героя трилера або казки.

Для тих, хто хоче яскраво відсвяткувати День всіх святих, налякати моторошним образом або розвеселити друзів, пропонуємо найкращі варіанти нарядів на Хеллоуїн для дорослих, закоханих пар і навіть для всієї родини.

Клоун Пеннівайз

Роман Стівена Кінга "Воно" залишається популярним вже не один десяток років, а після виходу однойменного фільму жахів, шанувальників моторошних героїв історії стало ще більше.

Фото: Клоун Пеннівайз (instagram.com/itclownpennywise)

Образ клоуна Пеннівайза якраз підходить для лякаючої вечірки Хеллоуїна. Щоб перетворитися на лиходія, знадобиться червона перука, клоунський костюм і тематичний макіяж зі злісною усмішкою.

Але є і більш простий варіант наряду за мотивами фільму "Воно". Яскраво жовтий плащ і червона куля - найбільш впізнавані елементи фільму жахів - відмінно підійдуть для наряду до Дня всіх святих.

Фото: Образ на Хеллоуїн за фільмом"Воно" (instagram.com/halloweenmakeup18)

Зубна фея

Костюм зубної феї не вимагає тривалої підготовки. Головні елементи - біле плаття, чарівна паличка у формі зуба, яку можна вирізати з картону, прозорі крила і діадема з магазину іграшок. Як варіант, замість палички можна використовувати зубну щітку

Такий образ підійде для пари закоханих: дівчина - фея, а хлопець - лікар-стоматолог.

Фото: Зубна фея і стоматолог (instagram.com/a.l.w.a.y._s)

Жінка кішка

Класичний жіночий образ кішки завжди залишається актуальним на Хеллоуїн. Сексуальний наряд з глибоким декольте, спокусливий макіяж і маленькі вушка з оксамиту або мережива - і костюм жінки-кішки готовий.

Фото: Жінка-кішка на Хеллоуїн (instagram.com/halloweenmakeup18)

Парочка скелетів

Простий парний костюм для вечернкі з нагоди Дня всіх святих можна зробити своїми руками. Для цього необхідно взяти білу майку і чорну футболку. На футболці ножицями прорізати дірки в формі скелета. Для партнера - поміняти кольори футболки і майки. Образ відмінно доповнить чорно-білий макіяж.

Фото: Наряди скелетів на Хеллоуїн (instagram.com/archzinefr)

Харлі Квін і Джокер

Яскраві персонажі коміксів про Бетмена - ще одна ідея для Хеллоуїн-вечірки. Харлі знадобиться біла перука з довгим волоссям, кінчики яких потрібно пофарбувати в рожевий і блакитний кольори, короткі шорти, сітчасті колготи, футболка і куртка, іграшковий молоток. Джокеру потрібна перука або фарба-тонік зеленого кольору, сорочка або костюм, пістолет/ніж.

Фото: Харлі Квін і Джокер (instagram.com/archzinefr)

Людина-блискавка

Розряд блискавки для цього костюма на Хеллоуїн можна вирізати з картону і пофарбувати жовтою фарбою. Пару людині-блискавці складе постраждала від грози. Її головні аксесуари - згорілі парасолька і сорочка.

Фото: Людина-блискавка (instagram.com/archzinefr)

Костюми на Хеллоуїн для всієї родини

Для сімейної вечірки в ніч на 1 листопада можна вибрати образи з улюблених мультфільмів. Персонажі історії про братів Маріо повинні роздобути кашкети або кепки, комбінезони та накладні вуса.

Фото: Сімейний образ для Хеллоуїна (instagram.com/archzinefr)

На Хеллоіну можна перетворитися на забавних "посіпак" з мультфільму "Нікчемний я". Для цього знадобляться яскраво-жовті футболки, комбінезони або штани з підтяжками і круглі окуляри.

Фото: персонажі мультфільму "Нікчемний я" (instagram.com/archzinefr)

До речі, український комік Євген Кошовий розповів, які образи готує його сім'я на Хеллоуїн.

А для тих, хто хоче провести найбільш зловісну ніч року біля екрану телевізора, LITE зібрав найстрашніші фільми про Хеллоуїн.

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