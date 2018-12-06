ONUKA в Киеве: что известно о предстоящем концерте

ONUKA (фото: пресс-служба)

Факты о большом концерте, который группа сыграет в столице уже 7 декабря

В 2018 году группа ONUKA успела выпустить новый альбом, дать серию солд-аутов с НАОНИ, откатать всеукраинский тур, выступить на разнообразных европейских фестивалях. И вот теперь пришло время подводить итоги.

7 декабря в большом зале клуба Stereo Plaza состоится последний концерт этого года в Киеве. Лайв в поддержку пластинки "MOZAЇKA" должен стать самым масштабным концертом в истории группы. После этого шоу коллектив Наты Жижченко возьмет концертний перерыв в Украине и отправится в тур по странам Европы.

Более двух часов музыки и специальное шоу

Этот концерт станет не только живой презентацией новой пластинки. Кроме нового материала, в сет-листе группы также песни с мини-альбома "Vidlik" и дебютного лонгплея.

Концерт должен продолжаться более двух часов, а выступление в Stereo Plaza станет единственным в рамках тура, для которого команда готовит специальное шоу.

ONUKA (фото: пресс-служба)

Шоу будет состоять из четырех частей

По драматургии концерт будет разделен на четыре части, которые будут дополнять друг друга. Кроме нового материала отдельные элементы концерта будут отведены под коллаборацию с НАОНИ, Чернобыльскую катастрофу и новый материал.

Оркестр НАОНИ и секретный гость

Вместе с основными расширенным составом музыкантов на сцене появится несколько приглашенных гостей. Одними из которых станет национальный академический оркестр народных инструментов НАОНИ. Имена других гостей группа пока держит в секрете.

Афиша концерта ONUKA в Киеве

Коллаборация с Соней Солтес

После совместной работы над клипом "Strum" Ната Жижченко продолжает сотрудничество со стилистом и художницей по костюмам Соней Солтес. Специально для киевского шоу она разработала для группы новые костюмы-трансформеры. Все они выполнены в красно-белых тонах и являются логичным продолжением заданной альбомом "MOZAЇKA" стилистики. В зависимости от драматургии шоу будут меняться и образы.

Напомним, недавно ONUKA презентовала новую песню, которая называется "Хащі".

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Видео: РБК-Украина