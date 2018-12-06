ONUKA в Києві: що відомо про майбутній концерт

ONUKA (фото: прес-служба)

Факти про великий концерт, який група зіграє у столиці вже 7 грудня

В 2018 році група ONUKA встигла випустити новий альбом, дати серію солд-аутів з НАОНІ, відкатати всеукраїнський тур, виступити на різноманітних європейських фестивалях. І ось тепер настав час підбивати підсумки.

7 грудня у великому залі клубу Stereo Plaza відбудеться останній концерт цього року в Києві. Лайв на підтримку платівки "MOZAЇKA" повинен стати найбільш масштабним концертом в історії групи. Після цього шоу колектив Нати Жижченко візьме концертну перерву в Україні і відправиться в тур країнами Європи.

Більше двох годин музики та спеціальне шоу

Цей концерт стане не тільки живою презентацією нової платівки. Крім нового матеріалу, в сет-листі групи також пісні з міні-альбому "Vidlik" та дебютного лонгплея.

Концерт повинен тривати більше двох годин, а виступ в Stereo Plaza стане єдиним в рамках туру, для якого команда готує спеціальне шоу.

ONUKA (фото: прес-служба)

Шоу складатиметься з чотирьох частин

За драматургією концерт буде розділений на чотири частини, які будуть доповнювати одна одну. Крім нового матеріалу окремі елементи концерту будуть відведені під колаборацію з НАОНІ, Чорнобильську катастрофу і новий матеріал.

Оркестр НАОНІ і секретний гість

Разом з основними розширеним складом музикантів на сцені з'явиться кілька запрошених гостей. Одними з яких стане національний академічний оркестр народних інструментів НАОНІ. Імена інших гостей група поки тримає в секреті.

Афіша концерту ONUKA в Києві

Колаборація з Сонею Солтес

Після спільної роботи над кліпом "Strum" Ната Жижченко продовжує співпрацю зі стилістом і художником по костюмах Сонею Солтес. Спеціально для київського шоу вона розробила для групи нові костюми-трансформери. Всі вони виконані в червоно-білих тонах і є логічним продовженням заданої альбомом "MOZAЇKA" стилістики. Залежно від драматургії шоу будуть змінюватися і образи.

Нагадаємо, нещодавно ONUKA презентувала нову пісню, яка називається "Хащі".

Раніше ми зібрали для вас концерти та вистави, які обов'язково треба відвідати в грудні.

Відео: РБК-Україна