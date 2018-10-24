Невероятный джек-пот: по дешевому лотерейному билету выиграли 1,6 млрд долларов

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Эта лотерея проводится в 44-х штатах северной Америки

В США, в штате Южная Каролина 23 октября был выигран огромный джек-пот в лотерее "Mega Millions" на сумму 1,6 миллиардов долларов. Об этом сообщили на "The Daily Beast".

"Билет продали во вторник, 23 октября. Победитель угадал все выигрышные номера: 5, 28, 62, 65, 70 и мега-бол 5", - написано в сообщении.

Стоит отметить, что на сегодняшний день это самый крупный лотерейный выигрыш за всю историю Америки. Если бы победитель не нашелся, то сумма джек-пота выросла бы до двух миллиардов долларов.

Пока неизвестно, есть другие выигрышные билеты. Имя победителя так же не сообщается

По имеющейся информации, победитель лотереи получить одноразовую выплату по выигрышу на сумму в 904 миллиона долларов. Или же получить небывалый выигрыш 1,6 млрд долларов, но частями и не сразу, а за 29 лет.

Этот джек-пот значительно превысил прошлый рекордный выигрыш в 656 миллионов долларов в марте 2012 года, сообщают чиновники.

"Это действительно историческое событие", - говорится в заявлении Гордона Меденика, главного директора компании "Mega Millions Group" в СМИ.

Вообще лотерея "Mega Millions" действует в 44 штатах. Цена одного билета - два доллара и вероятность выигрыша джек-пота 1 к 302 миллионов. Джек-пот рос с 24 июля, когда коллектив из 11 сотрудников из Калифорнии разделил между собой приз в 543 миллиона долларов США.

После получения выигрыша джек-пот лотереи уменьшится и составит 40000000 долларов, или 22,8 миллиона долларов в случае единовременной выплаты.

Кстати, в США собака помогла хозяину выиграть крупный приз в лотерее.

Ранее в лотерею "Мегалот" киевлянин выиграл 1 000 000 гривень.

Также еще один украинец выиграл в лотерею рекордную сумму.

Видео: РБК-Украина