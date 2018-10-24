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Неймовірний джек-пот: по дешевому лотерейному квитку виграли 1,6 млрд доларів

Lite » Дозвілля 24.10.2018 - 17:07
Фото (GettyImages-1052820948)
Фото (GettyImages-1052820948)

Ця лотерея проводиться у 44 штатах північної Америки

У США, в штаті Південна Кароліна 23 жовтня був виграний величезний джек-пот у лотереї "Mega Millions" на суму 1,6 мільярда доларів. Про це повідомили на "The Daily Beast".

"Квиток продали у вівторок, 23 жовтня. Переможець вгадав всі виграшні номери: 5, 28, 62, 65, 70 і мега-бол 5", - написано в повідомленні.

Варто відзначити, що на сьогоднішній день це найбільший лотерейний виграш за всю історію Америки. Якби переможець не знайшовся, то сума джек-поту зросла до двох мільярдів доларів.

Поки невідомо, чи є інші виграшні квитки. Ім'я переможця так само не повідомляється

За наявною інформацією, переможець лотереї отримати одноразову виплату виграшу на суму 904 мільйони доларів. Або ж отримати значний виграш 1,6 млрд доларів, але частинами і не відразу, а за 29 років.

Цей джек-пот значно перевищив попередній рекордний виграш у 656 мільйонів доларів в березні 2012 року, повідомляють чиновники.

"Це дійсно історична подія", - йдеться в заяві Гордона Меденика, головного директора компанії "Mega Millions Group" в ЗМІ.

Взагалі лотерея "Mega Millions" діє в 44 штатах. Ціна одного квитка - два долари і ймовірність виграшу джек-поту 1 до 302 мільйонів. Джек-пот зростав з 24 липня, коли колектив з 11 співробітників з Каліфорнії розділив між собою приз в 543 мільйони доларів США.

Після отримання виграшу джек-пот лотереї зменшиться і складе 40000000 доларів, або 22,8 мільйона доларів у випадку одноразової виплати.

До речі, у США собака допомогла господареві виграти великий приз у лотереї.

Раніше в лотерею "Мегалот" киянин виграв 1 000 000 гривень.

Також ще один українець виграв у лотерею рекордну суму.

Відео: РБК-Україна

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