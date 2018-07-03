В лотерею «Мегалот» киевлянин выиграл 1 000 000 гривен

30 июня 2018 года во время субботнего розыгрыша тиража №1757 государственной лотереи «Мегалот» стало известно о срыве одного из главных призов лотереи, Мегаприза, который на тот момент составлял ровно 1 000 000 гривен. Победителем оказался игрок, который смог правильно предсказать номера 6 шариков из 42, которые выпали из лототрона 30 июня в студии лотереи. Известно, что новый миллионер сыграл в «Мегалот» 29-го июня в городе Киев, а именно: в киоске «Державні лотереї», расположенном на улице Оноре де Бальзака, 70.

На игру счастливчик потратил всего 5 гривен - минимальную стоимость одной игры. Стоит отметить, что миллионер находился всего в шаге от статуса «мультимиллионер», ведь если бы ему удалось угадать еще и дополнительный шарик, Мегакульку, который удваивает выигрыш, то размер его денежного приза увеличился бы до отметки в 5 700 000 гривен. Именно таким был Мега джекпот лотереи по состоянию на 30 июня 2018 года.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет победителя и советует как можно быстрее обратиться на бесплатную горячую линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65, где ему предоставят дополнительную информацию относительно дальнейшего оформления выигрыша.

Также лотерейный оператор приглашает счастливчика присоединиться к элитному «КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» и принять участие в эксклюзивной подарочной программе «Два дня из жизни миллионера», которая рассчитана на любимца Фортуны и его спутника или спутницу. Подарочная программа предусматривает два незабываемых дня в столице, которые они проведут в стиле luxury и смогут сполна на собственном опыте оценить какая же она - жизнь настоящего миллионера.

Напомним, что в прошлом году 2 мультимиллионера «Мегалот» уже успели стать почетными членами «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.». Это Евгений Зеленский, который 18 февраля 2017 года во время проведения тиража «Мегалот» №1615 сорвал Мегаприз в размере 6 150 000 гривен, и Ирина Возная, которая 28 октября 2017 года во время проведения тиража №1687 сорвала Мегаприз в размере 5 500 000 гривен.

Воспользовавшись возможностью, каждый из мультимиллионеров принял участие в подарочной программе, которая включала в себя: съемки в эфире любимой лотереи, ужин с очаровательной ведущей «Мегалот», участие в профессиональной фотосессии, престижные рестораны, проживание в гостинице в центре Киева и много других эксклюзивных развлечений.

Также, напомним, что в этом году именно в «Мегалот» был выигран самый крупный лотерейный джекпот за всю историю Украины в размере 17 750 000 гривен. Случилось это в субботнем тираже №1749 от 2 июня 2018 года, а победителем стал игрок, который 31-го мая сделал ставку на точке продажи лотерейных билетов в магазине «Канцтовары», который находится в пгт Катеринополь на улице Соборная, 24.