Названы новые хедлайнеры фестиваля Sziget 2019

Коллаж РБК-Украина

Неземная певица, рок-боги, инди-поп тяжеловесы, альтернативный электро-поп дуэт и DJ-вундеркинд присоединятся этим летом к Ed Sheeran в лайнапе самого красочного фестиваля Европы – Sziget Festival

Один из самых известных фестивалей мира Sziget ежегодно собирает на своих сценах самых популярных артистов современности. 2019 год не станет исключением. Имена первых хедлайнеров впечатляют и радуют: ранее фестиваль анонсировал участие одного из самых популярных поп-артистов планеты Ed Sheeran, а сегодня к нему добавились группы Florence + The Machine, Foo Fighters, Twenty One Pilots, The 1975 и Martin Garrix.

Foo Fighters - одна из самых влиятельных групп музыкальной истории. Благодаря дискографии с огромным количеством хитов, среди которых "Times Like These", "Best Of You", "Everlong", "Learn To Fly" и "The Pretender", их предстоящее шоу уже сейчас можно назвать одним из главных среди множества сверхъярких событий фестиваля.

Видео: YouTube/Foo Fighters

К Florence + The Machine слава пришла в 2009-м с дебютным альбомом "Lungs". В 2015 году чарующая вокалистка Florence Welch стала первым британским хедлайнером-женщиной на Glastonbury в этом веке. На Sziget Florence обещает привезти свое любимое состояние "Got The Love".

Видео: YouTube/florencemachine

Обладатели Grammy Twenty One Pilots - первые альтернативные артисты, два сингла которых одновременно занимали места в топ-10 США. Одним из них стала песня, которую вы наверняка слышали - "Heathens" - саундтрек к супергеройскому экшну "Отряд самоубийц".

Видео: YouTube/twenty one pilots

Друзья детства The 1975 выросли вместе для того, чтобы стать одной из самых успешных инди-поп-групп в Великобритании и за ее пределами, а также получить свой Brit Awards в 2017 году. С их последним альбомом, изданным в конце ноября и следующим, запланированным к выходу в мае 2019-го, кажется, The 1975 намерены продлить свое господство и далее - и в поп-стратосфере вообще, и на главной сцене Sziget в частности.

Видео: YouTube/The 1975

В свои 22 года Martin Garrix - один из самых успешных диджеев мира, а также самый молодой диджей номер один по версии Тop 100 DJ Mag за всю историю премии. Попав под софиты со своим главным хитом "Animals", Мартин практически сразу же начал сотрудничать с крупными артистами, создав бесчисленное количество хитов-лидеров чартов.

Видео: YouTube/Spinnin' Records

Также на сценах Острова Свободы в 2019 году можно будет услышать Richard Ashcroft, Chvrches, Jungle, Kodaline, IDLES, Catfish & The Bottlemen, Superorganism, Frank Carter & The Rattlesnakes, Pale Waves, Maribou State, Frank Turner & The Sleeping Souls, Of Mice & Men, Boy Pablo, Parcels, Yungblud, Alma, Tamino, Gang Of Youths, The Blaze. И это еще далеко не все артисты, ведь свои анонсы Sziget планирует продолжить и в 2019-м.

В дополнение к уже заявленным хедлайнерам на различных сценах Sziget гостей Острова как всегда ждут: театр, кабаре, инсталляции и арт-перформансы.

Фестиваль Sziget пройдет в этом году в Будапеште с 7 по 13 августа.

Ранее мы подготовили 10 лайфхаков, полученных на личном опыте - они наверняка пригодятся на острове тем, кто в 2019-м отправится на Sziget в первый раз.