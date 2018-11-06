Популярная певица-мама двух детей хочет представить Украину на Евровидении 2019

YouTube/Світське життя

Звезда первого сезона шоу Голос країни Наталья Гордиенко после длительной паузы и рождения двух детей решила вернуться на сцену. Об этом она заявила Кате Осадчей в программе "Світське життя".

Относительно недавно певица выпустила украиноязычную композицию под названием "Грім", а на днях стало известно, что Гордиенко и ее команда решили попробовать свои силы в Нацотборе на международный песенный конкурс Евровидение 2019.

"Впереди волнительное, но безумно интересное приключение! Рассчитываю на вашу поддержку" – пишет у себя в Facebook Наталья Гордиенко.

Видео: YouTube/Сніданок з 1+1

Поклонники с энтузиазмом поддержали участие певицы в Нацотборе.

"Наташенька, мы гордимся тобой, и будем тебя поддерживать всей семьёй! Успехов!" - написала одна из фанаток певицы.

"Ура! Давние поклонники счастливы! Буду поддерживать! Успеха!" - прокомментировала Наталия Серова.

"Удачи! И болеем за тебя!" - подписала еще одна девушка.

Скриншот комментариев (facebook.com/natasha.angellight/)

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Видео: РБК-Украина