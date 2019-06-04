Надя Дорофеева, Наталья Могилевская, Юрий Горбунов и другие: реакция украинских звезд на концерт MONATIK'а

MONATIK в эти выходные стал главной звездой, а его концерт – без преувеличения, самым популярным событием в сети среди киевлян. Анонсируя грандиозный сольник, артист обещал массу сюрпризов. И не разочаровал: безупречный звук, необычные световые эффекты, шоу и постановки, участие звезд и безусловно, самое главное – обожаемые фанатами хиты и музыкальные новинки.

MONATIK показал шоу мирового уровня (фото: пресс-служба MONATIK)

Все это привлекло 2-го июня в НСК "Олимпийский" огромное количество людей, в том числе и украинских знаменитостей, которые взорвали Instagram своими восторженными постами и видео. Среди них Наталья Могилевская, Влад Яма, Александр Скичко, Юрий Горбунов и многие другие.

Наталья Могилевская на концерте MONATIKа (фото: www.instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Вчера событие века! Концерт Димы Монатика на Стадионе Олимпийский.

Я счастлива что именно такой артист родился в Украине. Глоток свежего воздуха, искренности и веры. Спасибо, Дима, что наконец ты доказал всем кто правит информационным миром в нашей стране, что любовь, дружба, семейные ценности тоже прекрасно продаются и приносят рейтинги не меньшие, чем уродство, похоть, горе и смерть. В данном случае продаются стадионами!

Это прорыв и надежда для украинцев...", – написала Могилевская.

Певец LAUD также посетил шоу (фото: instagram.com/laud_vk)

"Я тут сильно гордый. Невероятный концерт невероятного артиста, которой за 10 лет прошел огромный путь к успеху. Всегда хочется улыбаться и танцевать на его концертах, его песни мотивируют. Вчера он собрал Олимпийский!..", – подписал LAUD пост с артистом.

Алена Шоптенко также не осталась равнодушной (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Проживая концерт @monatik_official в субботу (да, именно «проживая», потому что при таком драйве и энергетике невозможно не быть полностью вовлеченным), я поймала себя на мысли, что впервые не смотрю на постановку, танцоров и другие составляющие номера из-за профдеформации, а просто наслаждаюсь тем, что слышу и вижу! Потому что, на мой взгляд, именно Человек украшает сцену. И тут я имею в виду не «артиста», а просто «человека» невероятно талантливого, который шёл к своей мечте, слышал множество «нет», испытывал всевозможные трудности и при этом всегда оставался «человеком». Именно это так отчётливо ощущалось на концерте, и поэтому было тааак круто!!! Как же я рада, что была там и увидела, как был собран стадион! Это было незабываемо и так вдохновляюще!.."

Юрий Горбунов опубликовал сразу несколько видео (Видео: instagram.com/gorbunovyuriy)

"#MONATIK Браво!!", – коротко подписал видео Юрий Горбунов.

Надя Дорофеева не сдержала восторгов от шоу своего коллеги (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Мой дорогой друг @monatik_official Столько добра в соц.сетях я не видела уже давно и мне так радостно от этого Это был невероятный концерт !!!! Браво тебе и твоей команде! Ты делаешь такое большое дело! Ты наполняешь всех добром и светом. Ты вдохновляешь и восхищаешь. Люблю и всегда поддерживаю!..", – написала Надя Дорофеева, которая также выступила на грандиозном концерте.

Владимир Остапчук также побывал на концерте (видео: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Это самое офигенное шоу, которое я видел! @monatik_official love it ритм всей планеты", – оставил свой отзыв Владимир Остапчук.

К слову, еще один ценитель творчества MONATIKа, который наделал в сети много шума – Владимир Зеленский. Президент был замечен в НСК "Олимпийский" гостями концерта и с удовольствием приветствовал всех, кто его узнал.