Надя Дорофєєва, Наталя Могилевська, Юрій Горбунов та інші: реакція українських зірок на концерт MONATIK'а

MONATIK в ці вихідні став головною зіркою, а його концерт – без перебільшення, найпопулярнішим подією в мережі серед киян. Анонсуючи грандіозний сольник, артист обіцяв масу сюрпризів. І не розчарував: бездоганний звук, незвичайні світлові ефекти, шоу і постановки, участь зірок і безумовно, найголовніше – обожнені фанатами хіти та музичні новинки.

MONATIK показав шоу світового рівня (фото: прес-служба MONATIK)

Все це привернуло 2-го червня на НСК "Олімпійський" величезна кількість людей, у тому числі й українських знаменитостей, які підірвали Instagram своїми захопленими постами і відео. Серед них Наталя Могилевська, Влад Яма, Олександр Скічко, Юрій Горбунов і багато інші.

Наталя Могилевська на концерті MONATIKа (фото: www.instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Вчора подія століття! Концерт Дмитра Монатіка на Стадіоні Олімпійський.

Я щаслива що саме такий артист народився в Україні. Ковток свіжого повітря, щирості і віри. Дякую, Діма, що нарешті ти довів всім хто править інформаційним світом в нашій країні, що любов, дружба, сімейні цінності теж прекрасно продаються і приносять рейтинги не менші, ніж потворність, хіть, горе і смерть. В даному випадку продаються стадіонами! Це прорив і надія для українців...", – написала Могилевська.

Співак LAUD також відвідав шоу (фото: instagram.com/laud_vk)

"Я дуже гордий. Неймовірний концерт неймовірного артиста, якій за 10 років пройшов величезний шлях до успіху. Завжди хочеться посміхатися і танцювати на його концертах, його пісні мотивують...", – підписав LAUD пост з артистом.

Олена Шоптенко також не залишилася байдужою (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Проживаючи концерт @monatik_official в суботу (так, саме «проживаючи», тому що при такому драйві і енергетиці неможливо не бути повністю залученим), я зловила себе на думці, що вперше не дивлюся на постановку, танцюристів та інші складові номера за профдеформации, а просто насолоджуюся тим, що чую і бачу! Тому що, на мій погляд, саме Людина прикрашає сцену І тут я маю на увазі не «артиста», а просто «людини» неймовірно талановитого, який йшов до своєї мрії, чув безліч «ні», відчував всілякі труднощі і при цьому завжди залишався «людиною». Саме це так виразно відчувався на концерті, і тому було тааак круто!!! Як же я рада, що була там і побачила, як був зібраний стадіон! Це було незабутньо і так надихає!.."

Юрій Горбунов опублікував відразу кілька відео (Відео: instagram.com/gorbunovyuriy)

"#MONATIK Браво!!", – коротко підписав відео Юрій Горбунов.

Надя Дорофєєва не стримала захоплення від шоу свого колеги (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Мій дорогий друже @monatik_official Стільки добра в соц.мережах я не бачила вже давно і мені так радісно від цього Це був неймовірний концерт!!!! Браво тобі і твоїй команді! Ти робиш таку велику справу! Ти наповнюєш всіх добром і світлом. Ти надихаєш і восхищаешь. Люблю і завжди підтримую!..", – написала Надя Дорофєєва, яка також виступила на грандіозному концерті.

Володимир Остапчук також побував на концерті (відео: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Це саме прекрасне шоу, яке я бачив! @monatik_official love it ритм всієї планети", – залишив свій відгук Володимир Остапчук.

До речі, ще один поціновувач творчості MONATIKа, який наробив в мережі багато шуму – Володимир Зеленський. Президент був помічений в НСК "Олімпійський" гостями концерту і з задоволенням привітав всіх, хто його впізнав.