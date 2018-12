Ця музика буде вічною: кращі українські альбоми 2018 року

Колаж РБК-Україна

Альбоми від Тартака, KAZKA, Без Обмежень, The HARDKISS та інших артистів стали справжньою окрасою 2018 року

До закінчення 2018 року ми обрали для вас топ кращих українських музичних альбомів, які запам'яталися нам найбільше. Це все дуже різна музика і за звучанням, і за смисловим навантаженням, але кожен з цих альбомів вартий того, щоб його послухати один раз. Або двадцять.

Фіолет - "Aurora"

Цієї осені популярна українська поп-рок група випустила своєрідний альбом-підсумок "Aurora ", а потім на його підтримку провела успішний тур на п'ятнадцять міст. Альбом був записаний під керівництвом відомого саундпродюсера Артура Данієляна - за словами самих музикантів, це перший альбом, для створення якого вони залучили професіоналів з боку, а не зробили все самостійно. В цілому пісні для альбому готували два роки десять різних музикантів. Слова і музика традиційно написані фронтменом групи Сергієм Мартинюком - музикантом, письменником, поетом і організатором фестивалю "Бандерштат ". "Aurora " - альбом, який присвячений перемогам і поразкам. Треки дуже різні за ритмом і настроєм. Романтична "Кохана " знаходиться в активній ротації топових радіостанцій і телеканалів, а кліп набрав більше мільйона переглядів на YouTube, а "П'яні Мости" та "Колесо Історії" рвуть на шматки своїм драйвом. Але всі вони - своєрідна ода юності, максималізму і бажанням змінити світ.

INDT - "Palace"

Київський гурт INDT випустив в травні 2018 свій кращий альбом "Palace". Кредо другої студійної платівки - Come and join the Palace (Ласкаво просимо в Храм). Музиканти міксували свою музику зі звуками нетипових інструментів різних народів світу, створювали колаборації з музикантами інших жанрів і видали максимально якісну стильну і різноманітну музику. Альбом "Palace" INDT перший повноцінний мікс інді-музики і хіп хопу в історії української сцени. Однозначно це світовий рівень, який може конкурувати з найвідомішими музикантами і групами.

DETACH - "D. R. A. M. A"

Після тривалого мовчання одні з найсильніших українських альтернативних рокерів порадували фанів новим лонгплеєм. Альбом складається з 15 англомовних треків і чотирьох коротких україномовних chapter's. Настрій альбому цілком відповідає своїй назві - драма, а точніше дуже багато справжніх і чесних драм з різним посиланням, різним характером і різними емоціями. На відміну від попереднього диску "I Am", цей альбом вийшов більш різноплановим, яскравим і неоднозначним. Музиканти експериментують, в якихось моментах обтяжуючи своє традиційне звучання (наприклад, в "Cyanide"), а іноді навпаки дивують майже романтичними баладами ("Made Up Of Light").

Без Обмежень - "Буду з тобою"

Група, яка ще два роки тому була просто випускниками одного з сезонів талант-шоу Х-фактор, за цей час зробила такий ривок, якого кожен може тільки позаздрити. Кілька тижнів тому вони зібрали повний Палац Спорту і не збираються на цьому зупинятися. Від концертних клубів швидко і упевнено вони переходять до стадіонів. І це не дивно. Щира, справжня, душевна, музика про речі, які близькі кожному з нас. Любов, дружба, емоції, придбання, втрати, рідні, близькі, родина. Ліричний осінній настрій, глибоке і в більшості своїй найсумніше — те, що в більшості своїй залишається всередині після прослуховування альбому "Буду з тобою". Хоча деякі життєстверджуючі ноти там теж присутні.

Курган feat. Agregat - "Середня школа репу"

У цих пацанів зі звичайного смт Близнюки Харківської області на рахунку не один стовідсотковий хіт, що зібрав на YouTube сотні тисяч, а то й мільйони переглядів, і навіть спільний трек з українським секс-символом Дашею Астаф'євою. Але свій перший реп-альбом з десяти треків вони випустили тільки в цьому році. Проект, який підриває мозок непідготовлених людей, збирає на українських фестивалях не перший рік поспіль таку кількість публіки, про яку тільки може мріяти дуже багато "нормальних артистів". Їхні пісні складно розтягнути на цитати, адже майже кожна з них — одна суцільна цитата.

Хамерман Знищує Віруси - "Лой"

Дует, що складається з вокаліста Вови Пахолюка і відомого культурного діяча Альберта Цукренка, який мило акомпанує йому на відключених клавішах і періодично підспівує, існує більше двадцяти років. Ні на одному зі своїх виступів, яких за цей час було більше сотні, вони не з'являлися в однакових сценічних костюмах і більшість цих нарядів в першу чергу передбачало їх відсутність. Групу неодноразово банили на Facebook, а організатори не раз намагалися "прикрити лавочку" вже на другій пісні, але гнівні фани, звичайно ж, цього не дозволяли. В цьому році популярність ХЗВ досягла свого апогею — після їх виступу на одному з фестивалів мер міста зажадав, щоб ... майданчик освятив самий справжній священик. Місцева влада навіть спробували подати на групу в суд, після чого кількість концертних пропозицій у ХЗВ зросла втричі.

The HARDKISS - "Залізна Ластівка"

Група, якій неймовірно підходить сцена Палацу Спорту і група, яка зібрала солд-аути в цих самих Палацах Спорту не в одному місті. Група, яка іноді повільно, а іноді і стрімко йде до свого успіху. Група, у якій жодного кроку повз. Це дуже хороший альбом, в якому відчувається щирість емоцій і величезна кількість ретельно виконаної роботи одночасно. Тут ідеально все - від "Привіт" до "Бувай", але головні хіти безумовно - "Коханці" і "Кораблі".

LATEXFAUNA - "AJAHUASKA"

Група, яка два роки тому запам'яталася тим, що на виступах тусувалася в білих халатах випустила вельми нетиповий для України альбом. Гойдає дрім-поп з дуже дивними, але чіпляючими текстами. Фронтмен групи Діма Зезюлін в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що використанням в словах пісень побитих кліше грішать тільки текстові імпотенти. Однойменна з назвою альбому пісня "AJAHUASKA" відразу ж привернула увагу кількох радіостанцій, які стежать за просунутою музикою. Хоча самі музиканти в інтерв'ю говорять, що змогли зробити фінальний варіант тільки після дев'яти різних аранжувань.

KAZKA - "KARMA"

Проект Юрія Нікітіна як для молодої групи досить різко увірвався в простір української музики зі своїм треком "Свята". Але такого успіху, як у треку "Плакала" не було, здається, ні в кого і ніколи в нашій країні. Більше 80 мільйонів переглядів і перші рядки у всіляких міжнародних чартах... Альбом "KARMA" вийшов дуже різноплановим, але в той же час всі пісні з'єднуються якоюсь особливою атмосферою, яка і принесла групі KAZKA шалену популярність. KAZKA — це те, що треба слухати і чим є сенс пишатися.

Тартак - "АнТАРТАКтида. Частина перша"

Спільна творчість – це завжди ефект певної синергії, коли кожен з учасників віддає все найкраще для часом несподіваного, але якісного результату. Цю теорію ТАРТАК підтвердив вже вдруге. Адже всі пам’ятають надзвичайно успішний альбом "Система Нервів", який був випущений в далекому 2003 році. Як зізнались учасники гурту, запити на подібний проект неодноразово лунали і від прихильників, і від колег, і від журналістів і ось нарешті, після трирічної роботи під керівництвом саундпродюсера Артура Данієляна, був презентований альбом "АнТАРТАКтидА. Частина Перша". 12 яскравих дуетів з виконавцями абсолютно різними за віком, музичним стилем, світоглядом, рівнем популярності; Олег Собчук, Вахтанг Кікабідзе, Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян, гурти Нумер 482 та Epolets, Андрій Лобода, Бажана, Mari Cheba, Indira, Алла Мартинюк, Лера Калужська захоплюють, дивують, змушують по-новому почути старі, улюблені хіти. Ніхто нічого подібного на українській, а може і світовій, музичній сцені ніколи не робив за що Тартаку та особисто Олександру Положинському окремий респект.

вагоновожатые - "Референс"

Ми чекали, коли нам дадуть "Референс", довго. Вивчали розклеєні на центральних вулицях Києва плакати з цитатами, переслховували нові пісні, вже зіграні на концертах, і дочекалися. Дочекалися хльостких і актуальних текстів, нових смислів і повного злиття музики і лірики. Після київського сольника "Референс" став і зовсім сприйматися якимсь театральним дійством, де разом співіснують текст, звук і танець. Це ще один привід переслухати альбом і відчути його по-іншому.

