Лучшие рождественские песни, которых вы еще не слышали

Эти светлые композиции подарят вам праздничное настроение на Рождество
Украинцы готовятся к Рождеству, дух которого уже окутывает нас всей своей мощью. Это праздник, который наполняет каждого отблеском любви и бескорыстия. Да, дарить, а не получать - именно в этом расцветает суть Рождества Христова.
Сегодня, пользуясь случаем, мы хотим подарить вам праздничное настроение с помощью украинских песен. И, конечно же, не каких-то, а рождественских.
Итак, держите топ-10 лучших рождественских песен от украинских артистов!
Paul Manandise – Різдво
ALYOSHA – Пречистая Діва
Юлія Борозненко – Різдво
Останній Притулок – Різдвяна
Kozak System – Різдвяна Балада
КораЛЛі – Чи Дома, Дома (гуцульська коляда)
Лев і Тата – Різдвяна Казка
Скрябін – З Новим Роком І Рождеством
Христина Соловій – Народився Бог На Санях
Dima Libra – Свята Ніч
Кстати, этот праздник невозможно представить без "ужина" на Сочельник, коляды и вертепа. А для тех, кто забыл колядки, Styler собрал самые популярные рождественские песни, чтобы ваш праздник был веселым и радостным.
А еще мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы на Рождественские праздники.