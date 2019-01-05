Лучшие рождественские песни, которых вы еще не слышали

Иллюстративное фото (УНИАН)

Эти светлые композиции подарят вам праздничное настроение на Рождество

Украинцы готовятся к Рождеству, дух которого уже окутывает нас всей своей мощью. Это праздник, который наполняет каждого отблеском любви и бескорыстия. Да, дарить, а не получать - именно в этом расцветает суть Рождества Христова.

Сегодня, пользуясь случаем, мы хотим подарить вам праздничное настроение с помощью украинских песен. И, конечно же, не каких-то, а рождественских.

Итак, держите топ-10 лучших рождественских песен от украинских артистов!

Paul Manandise – Різдво

Paul Manandise – Різдво

ALYOSHA – Пречистая Діва

ALYOSHA – Пречистая Діва

Юлія Борозненко – Різдво

Юлія Борозненко – Різдво

Останній Притулок – Різдвяна

Останній Притулок – Різдвяна

Kozak System – Різдвяна Балада

Kozak System – Різдвяна Балада

КораЛЛі – Чи Дома, Дома (гуцульська коляда)

КораЛЛі – Чи Дома, Дома (гуцульська коляда)

Лев і Тата – Різдвяна Казка

Лев і Тата – Різдвяна Казка

Скрябін – З Новим Роком І Рождеством

Скрябін – З Новим Роком І Рождеством

Христина Соловій – Народився Бог На Санях

Христина Соловій – Народився Бог На Санях

Dima Libra – Свята Ніч

Dima Libra – Свята Ніч

Кстати, этот праздник невозможно представить без "ужина" на Сочельник, коляды и вертепа. А для тех, кто забыл колядки, Styler собрал самые популярные рождественские песни, чтобы ваш праздник был веселым и радостным.

А еще мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы на Рождественские праздники.