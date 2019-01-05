Кращі українські різдвяні пісні, яких ви ще не чули

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ці світлі композиції подарують вам святковий настрій на Різдво

Українці готуються до Різдва, дух якого вже огортає нас усією своєю величчю. Це свято, яке наповнює кожного відблиском любові й безкорисливості. Так, дарувати, а не отримувати - саме у цьому розквітає суть Різдва Христового.

Сьогодні, користуючись нагодою, ми хочемо подарувати вам святковий настрій за допомогою українських пісень. І, звісно ж, не аби-яких, а різдвяних.

Отож, тримайте топ-10 кращих різдвяних пісень від українських артистів!

Paul Manandise – Різдво

Paul Manandise – Різдво

ALYOSHA – Пречистая Діва

ALYOSHA – Пречистая Діва

Юлія Борозненко – Різдво

Юлія Борозненко – Різдво

Останній Притулок – Різдвяна

Останній Притулок – Різдвяна

Kozak System – Різдвяна Балада

Kozak System – Різдвяна Балада

КораЛЛі – Чи Дома, Дома (гуцульська коляда)

КораЛЛі – Чи Дома, Дома (гуцульська коляда)

Лев і Тата – Різдвяна Казка

Лев і Тата – Різдвяна Казка

Скрябін – З Новим Роком І Рождеством

Скрябін – З Новим Роком І Рождеством

Христина Соловій – Народився Бог На Санях

Христина Соловій – Народився Бог На Санях

Dima Libra – Свята Ніч

Dima Libra – Свята Ніч

До речі, це свято неможливо уявити без "вечері" на Святвечір, колядування та вертепу. А для тих, хто забув колядки, Styler зібрав найпопулярніші різдвяні пісні, щоб ваше свято було веселим та радісним.

А ще ми писали про те, скільки будуть відпочивати українці на Різдвяні свята.