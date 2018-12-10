Усе найкраще - дітям: куди піти з малечею у Києві

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Передноворічні заходи, які ви можете відвідати з дітьми у столиці

Новорічні свята - відповідальний момент для кожного батька. Адже так хочеться, щоб у дитини залишилися казкові спогади про цей час!

Якщо ви не знаєте, якими заняттями наповнити морозні дні зимових канікул, як подарувати своїй дитині справжнє диво або на яку казку відправитися всією сім'єю - ви зможете знайти відповіді на всі питання в нашій добірці найкрутіших новорічних заходів.

Ліхтаріус. Історії оживають

Caribbean club, 2 грудня-27 січня (290-890 грн)

Ліхтаріус – це добра казка про віру в диво. Це музичне театральне шоу створене для того, щоб об'єднати всю сім'ю і дати можливість кожному відчути себе дитиною. Для створення чарівної атмосфери шоу поєднало у собі неймовірні вокальні номери, сміливі режисерські рішення і джазові мотиви. Над створенням “Ліхтаріус. Історії оживають" працювала команда професіоналів: солісти Freedom Ballet Ігор Кулешин та Павло Бондаренко, і балет NC-17. Талановитими акторами цієї постановки стали юні учасники телешоу "Голос країни. Діти".

Зимова Країна на ВДНГ 2018-2019

ВДНГ, 8 грудня-10 березня (на територію парку вхід безкоштовний)

Зимова країна на ВДНГ – найпопулярніше місце для святкових сімейних прогулянок. У минулому році локацію відвідало понад півмільйона людей, а цієї зими проект продовжує розширюватися! Гостей ВДНГ чекають вже знайомі і улюблені розваги, серед яких каток, тюбінгові гірки, Резиденція Діда Мороза і багато інших святкових локацій. Крім того на ВДНГ діти зможуть відвідати відразу кілька окремих експозицій і шоу. Серед них: фабрика ялинкових іграшок, виставка доісторичних істот "Льодовиковий період", казкові герої найпопулярніших українських мультфільмів в "Замку крижаних скульптур", театр маріонеток, кінотеатр і цілий квест-павільйон для всієї родини!

Резиденція Діда Мороза

ВДНГ, 8-23 грудня (190 грн)

Вже не перший рік в концерт-холі ВДНГ працює зовсім казкове місце під назвою "Резиденція Діда Мороза". Тут юні відвідувачі зі своїми батьками познайомляться з казковими ельфами і головним майстром з новорічним подарункам в червоному пухнастому каптані. Стануть учасниками веселій святковій постановки і обов'язково отримають смачний подарунок у фіналі свого пригоди.

Winterra. Легенда казкового краю

ВДНГ, 14-27 грудня (265-850 грн)

Творці "Вартових Мрій" і "Дому Таємничих Пригод" у цьому році порадують публіку своїм новим шоу "Winterra: Легенда казкового краю". Казка розповість про хлопчика, який напередодні Нового Року втратив молодшого брата в зледенілому краю Winterra – і тільки справжня віра в диво може врятувати малюка. Шоу увібрало в себе все краще з попередніх проектів. Вас чекає добра чарівна атмосфера "Вартових Мрій", спецефекти "Будинку Таємничих Пригод" і приголомшлива хореографія Cirque du Soleil!

Краплі Живої Води

Національний цирк України, 15 грудня-13 січня (150-550 грн)

Одним з найбільш пам'ятних подій для вашої дитини може стати Новорічний карнавал в цирку – артисти підготували неймовірне шоу! Постановка об'єднала в собі гру світла, дивовижний музичний ряд і різдвяні циркові номери. Зимова казка втягне вас і дитини в порятунок головної винуватиці торжества – Ялинки. Разом з акторами і їх чотирилапими друзями ви допоможете добру перемогти зло і врятуєте свято!

Kosmos. Christmas. Show

Freedom Hall, 19 грудня (300-1150 грн)

Подарувати дитині космічне свято допоможе "Kosmos. Christmas. Show" від студії "Smile". Вас чекають казкові зустрічі з інопланетянами, таємничі дзеркальні люди, барвисті неонові мильні бульбашки і сучасне світлодіодне шоу! Чи зможемо ми переконати інопланетних гостей, що життя на Землі – чудове і захоплююче? Відповідь глядачі дізнаються лише під час шоу!

Новорічний детектив

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, 22-23 грудня (140-395 грн)

За кілька сотень років Снігова Королева стала ще більш підступною і злою. Її новий план полягає в тому, щоб вкрасти привід для радості в усіх дітей на планеті! І тільки справжні герої зможуть розтопити лід в її серце і врятувати улюблене свято мільйонів українців – Новий Рік! На маленьких глядачів чекає добра музична казка у супроводі унікальних відеоефектів. Прекрасне інтерактивне шоу з талановитими акторами дитячого театру, з по-справжньому добрим гумором і найулюбленішими новорічними пісеньками.

Академія бешкетників

Національний палац мистецтв "Україна", 23 грудня-6 січня (150-250 грн)

Новогоднии свята не можуть обійтися без відвідин Головної Новорічної Ялинки країни в Національному палаці мистецтв "Україна". Юні артисти Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва підготували чудову казку в кращих традиціях новорічних свят: "Академія бешкетників". Повчальна історія про маленького хулігана, який хотів зіпсувати всім Різдво. Історія сподобається не тільки дітям, але і дорослим, завдяки вражаючим трюкам з повітряній гімнастиці, еквілібристиці, жонглюванню і багатьох інших елементів циркового шоу!

Новорічна феєрія "Таємниця ялинкової іграшки"

Київський палац дітей та юнацтва, 23 грудня-12 січня (100-150 грн)

Ще одним традиційним пунктом під час новорічних свят на карті Києва для дітей є Київський палац дітей та юнацтва! У цьому році тут підготували новорічну феєрію "Таємниця ялинкової іграшки". Це масштабне шоу за участю понад 50 маленьких акторів. Оригінальні костюми і декорації, танці, акробатичні трюки і виконання авторських святкових пісень! Перед початком виступу діти зможуть розважитись навколо красуні Ялинки, де їх чекає маса розваг, інтерактивних ігрових майданчиків і атракціонів!

"Снігова королева". Казка з оркестром

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, 28-30 грудня (140-395 грн)

Одна з кращих зимових казок "Снігова Королева" заграє новими фарбами, адже в ролі Королеви на цей раз постане - видатна українська актриса Ольга Сумська. Акомпанувати літературно-музичному виступу буде Національні ансамбль "Київська Камерта". Музиканти пожвавлять персонажів великих композиторів Гріга, Сібеліуса і Аттерберга! Візуальним супроводом подання стане яскрава водна анімація Ангеліни Золотої і чарівне пісочне шоу Андрія Пісочного!

Раніше ми зібрали для вас концерти та вистави, які обов'язково треба відвідати в грудні.

Відео: РБК-Україна