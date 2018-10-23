В Киеве выступит знаменитый мультиинструменталист YOAV

YOAV (фото: facebook.com/Yoavmusic)

Музыкант приедет в украинскую столицу в рамках Multiverse Tour 2019

Легендраный певец и музыкант-мультиинструменталист YOAV возвращается в Украину с презентацией нового альбома "Multiverse". 27 февраля артист отметит десятилетие творчества на сцене столичного клуба Atlas.

Отметим, что релиз четвертого студийного альбома состоялся 7 сентября 2018 года, спустя 5 лет после предыдущего лонгплея "Blood Vine". В новой пластинке YOAV экспериментирует со стилем и звучанием, уходит в альтернативный поп и электронный трип-хоп.

"Blood Moon" - это первая песня, которую я написал для альбома и последняя, которую записал. Это мост между старым и новым звучанием. Она о желании и искушении, о падении с правильного пути. Ты знаешь, что делаешь неправильные вещи, но продолжаешь. Все начиналось, как музыка в стиле гитары Роберта Джонсона. Я играл снова и снова, создавая новые звуки и вариации. Это продолжалось в течение двух лет, пока я не приехал на Ибицу. Когда мы записали альбом он приобрел звучание электронного трип-хопа и эфирного хора. Вуду-электроника", - говорит Йоав.

Видео: YouTube/Yoavmusic

Интересно, что каждый свой альбом Йоав Садан записывает в новой стране, что делает его "музыкантом мира". "Multiverse" был написан во время его путешествия по Азии и Европе.

Добавим, что стиль музыки YOAV сложно определить: он смешивает все - от кантри и фолка до техно и инди. При этом для создания музыки он использует только гитару, применяя ее в качестве как струнного, так и перкуссионного и даже духового инструмента.

Видео: YouTube/Yoavmusic

Отметим, что в сети до сих пор обсуждают "взрывной" концерт The HARDKISS во Дворце Спорта.

Видео: РБК-Украина