В Киеве выступит знаменитый мультиинструменталист YOAV

Музыкант приедет в украинскую столицу в рамках Multiverse Tour 2019
Легендраный певец и музыкант-мультиинструменталист YOAV возвращается в Украину с презентацией нового альбома "Multiverse". 27 февраля артист отметит десятилетие творчества на сцене столичного клуба Atlas.
Отметим, что релиз четвертого студийного альбома состоялся 7 сентября 2018 года, спустя 5 лет после предыдущего лонгплея "Blood Vine". В новой пластинке YOAV экспериментирует со стилем и звучанием, уходит в альтернативный поп и электронный трип-хоп.
"Blood Moon" - это первая песня, которую я написал для альбома и последняя, которую записал. Это мост между старым и новым звучанием. Она о желании и искушении, о падении с правильного пути. Ты знаешь, что делаешь неправильные вещи, но продолжаешь. Все начиналось, как музыка в стиле гитары Роберта Джонсона. Я играл снова и снова, создавая новые звуки и вариации. Это продолжалось в течение двух лет, пока я не приехал на Ибицу. Когда мы записали альбом он приобрел звучание электронного трип-хопа и эфирного хора. Вуду-электроника", - говорит Йоав.
Видео: YouTube/Yoavmusic
Интересно, что каждый свой альбом Йоав Садан записывает в новой стране, что делает его "музыкантом мира". "Multiverse" был написан во время его путешествия по Азии и Европе.
Добавим, что стиль музыки YOAV сложно определить: он смешивает все - от кантри и фолка до техно и инди. При этом для создания музыки он использует только гитару, применяя ее в качестве как струнного, так и перкуссионного и даже духового инструмента.
Видео: YouTube/Yoavmusic
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Видео: РБК-Украина