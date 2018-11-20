International Emmy Awards 2018: названы имена победителей

Фото: Церемония награждения Эмми (facebook.com/iemmys)

Названы имена лучшего актера и актрисы

Организаторы международной премии назвали победителей International Emmy Awards – представителей десяти стран мира. Об этом сообщили на официальном сайте премии Emmy Awards.

Церемония награждения International Emmy Awards 2018 состоялась в понедельник, 19 ноября в Нью-Йорке. Победителей выбрали в 11 номинациях: лучшая зарубежная актриса, лучший зарубежный актер, лучшая зарубежная комедия, лучший документальный фильм, лучший короткометражный сериал, лучший сериал, лучшая теленовелла, лучший мини-сериал и других.

Лучшим зарубежным актером стал датчанин Ларс Миккельсен за роль в сериале "Пути Господни". Он также исполнял роль президента России в сериале "Карточный домик".

Лучшей зарубежной актрисой стала Анна Шудт за роль в немецком сериале "Простуды было бы достаточно".

Статуэтку за лучший комедийный сериал получил израильский сериал "Невсу", а награду за лучший драматический сериал – испанский сериал "Бумажный дом".

Лучшим документальным фильмом стал "Прощай, Алеппо". Лучшим мини-сериалом стал "Человек в оранжевой рубашке".

Напомним, ранее мы сообщали о том, кто стал победителем телепремии "Эмми".

В номинации лучший драматический сериал награду получил сериал "Игры Престолов". А актер этого сериала Питер Динклейдж получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана.

А также мы писали о том, что "Донбасс" Сергея Лозницы получил 1-е место на международном кинофестивале.

За главный приз кинофестиваля боролись 19 режиссеров из разных стран мира. Среди них были обладатели кинопремий Каннского кинофестиваля Нури Бильге Джейлана, Оливье Ассаяса и Мии Хансен-Леве, лауреаты премии "Оскар" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка и Ласло Немеша.

Видео: РБК-Украина