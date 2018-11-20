International Emmy Awards 2018: названі імена переможців

Фото: Церемонія нагородження Еммі (facebook.com/iemmys)

Названі імена кращого актора і актриси

Організатори міжнародної премії назвали переможців International Emmy Awards – представників десяти країн світу. Про це повідомили на офіційному сайт премії Emmy Awards.

Церемонія нагородження International Emmy Awards 2018 відбулася в понеділок, 19 листопада в Нью-Йорку. Переможців обрали в 11 номінаціях: найкраща іноземна актриса, кращий іноземний актор, краща зарубіжна комедія, кращий документальний фільм, найкращий короткометражний серіал, серіал найкращий, краща теленовела, кращий міні-серіал та інших.

Кращим зарубіжним актором став данець Ларс Міккельсен за роль в серіалі "Шляхи Господні". Він також виконував роль президента Росії в серіалі "Картковий будиночок".

Кращої зарубіжної актрисою стала Ганна Шудт за роль у німецькому серіалі "Застуди було б достатньо".

Статуетку за кращий комедійний серіал отримав ізраїльський серіал "Невсу", а нагороду за кращий драматичний серіал – іспанський серіал "Паперовий будинок".

Кращим документальним фільмом став "Прощай, Алеппо". Найкращим міні-серіалом став "Людина в помаранчевій сорочці".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, хто став переможцем телепремії "Еммі".

У номінації найкращий драматичний серіал нагороду отримав серіал "Гра Престолів". А актор цього серіалу Пітер Дінклейдж отримав статуетку за кращу чоловічу роль другого плану.

А також ми писали про те, що "Донбасс" Сергія Лозниці отримав 1-е місце на міжнародному кінофестивалі.

За головний приз кінофестивалю боролися 19 режисерів з різних країн світу. Серед них були володарі кінопремії Каннського кінофестивалю Нурі Більге Джейлана, Олів'є Ассаяса і Мії Хансен-Леве, лауреати премії "Оскар" Флоріана Хенкеля фон Доннерсмарка і Ласло Немеша.

Відео: РБК-Україна