Гарри Поттер и наряд из тыквы: оригинальные детские костюмы на Хэллоуин 2018

Фото: Детский костюм на Хэллоуин (instagram.com/archzinefr)

Костюмы на Хэллоуин 2018 своими руками для малышей и детей постарше

Хэллоуин 2018 наступит в ночь на 1 ноября, и его с нетерпением ждут не только взрослые. По традиции, в праздничный вечер дети наряжаются в маскарадные наряды и отправляются выпрашивать сладости у соседей.

LITE предлагает несколько идей детских костюмов на Хэллоуин - образы героев из сказок, мультиков и фильмов для самых маленьких и для подростков.

Гарри Поттер

Для перевоплощения в юного волшебника понадобится черная накидка, рубашка и жилетка с галстуком, а также очки в круглой оправе. Ну и какой же образ Гарри Поттер без шрама? Его можно нарисовать на лбу черным карандашом.

Фото: Костюмы Гаррри Поттера и охотника за привидениями (instagram.com/kylie89_2004)

Герой из триллера "Крик"

Найти белую маску с жуткой физиономией, как в фильме, не составит труда. Для балахона нужно использовать большой лоскут черной ткани, проделав в нем отверстие для лица.

Такой наряд на Хэллоуин будет выглядеть еще более устрашающим, если в руках держать косу. Этот незаменимый праздничный аксессуар можно смастерить из подручных материалов – палки и картона или пластика (для острия).

Фото: Герой фильма "Крик" (instagram.com/luciawalcott)

Костюм скелета

Наряд скелета на День всех святых своими руками изготавливается довольно просто. Понадобится кофта с длинным рукавом и штаны черного цвета. Белой краской на одежде необходимо нарисовать силуэт скелета. Чтобы спрятать лицо, можно вырезать маску черепа из бумаги.

Фото: Костюмы скелетов (instagram.com/wild_little_ones)

Паук

Костюм паука на Хэллоуин подойдет деткам любого возраста. Его можно купить или же сделать самостоятельно. Главной составляющей наряда являются паучьи ножки, которые следует прикрепить под руками к кофточке или накидке.

Для изготовления лапок нужен паралон, ткань и нитки. Такой праздничный образ дополнит узор паутины на одежде.

Фото: Костюм паука (instagram.com/lightningstrikesoriginals)

Тыковка

Самый известный праздничный символ Хэллоуина – тыква. Ее используют родители, чтобы нарядить самых маленьких детей. Одним из вариантов является костюм из настоящей тыквы. Из плода вырезается сердцевина, отрезается верхушка и проделываются отверстия для ног. После чего в тыкву садят малыша и делают забавные фото.

Фото: Тыква на Хэллоуин может стать костюмом для малышей (instagram.com/babybaileymamadrama)

Наряд тыковки также можно сделать из обычной одежды. Главное – чтобы все составляющие костюма были оранжевого цвета. Перед праздником в магазинах можно найти множество кофточек с тематическими принтами.

Фото: Наряд тыковки (instagram.com/cityparkmallconstanta)

Ведьмочка

Образ злой колдуньи на Хэлллоуин для девочек легко сделать из пышной юбки-пачки, темной футболки, колготок с дырками. Также можно использовать парик и остроконечную шляпку. Образ дополнит легкий макияж глаз и алые губы. Косметическим карандашом можно нарисовать шрам, кровавые следы.

Фото: Образ колдуньи для девочек (instagram.com/bourkeyfete2018)

Варианты готовых костюмов на Хэллоуин

Для праздничной фотосессии или семейной вечеринки малышам подойдут уже готовые костюмы. Такие наряды выполнены в форме комбинезона с капюшоном в виде мордочки животного.

Фото: Костюм собачки на Хэллоуин (instagram.com/oneaidsa)

Кстати, о своих любимых детских костюмах на Хэллоуин рассказала Мишель Андраде.

Также LITE предлагает подборку самых оригинальных образов на Хэллоуин для взрослых.

Видео: РБК-Украина