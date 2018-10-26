Гаррі Поттер і наряд із гарбуза: оригінальні дитячі костюми на Хеллоуїн 2018

Фото: Дитячий костюм на Хеллоуїн (instagram.com/archzinefr)

Костюми на Хеллоуїн 2018 своїми руками для малюків і дітей старшого віку

Хеллоуїн 2018 настане в ніч на 1 листопада, і його з нетерпінням чекають не тільки дорослі. За традицією, в святковий вечір діти вбираються в маскарадні наряди і відправляються випрошувати солодощі у сусідів.

LITE пропонує кілька ідей дитячих костюмів на Хелловін - образи героїв з казок, мультиків і фільмів для самих маленьких і для підлітків.

Гаррі Поттер

Для перевтілення в юного чарівника знадобиться чорна накидка, сорочка і жилетка з краваткою, а також окуляри в круглій оправі. Ну і який же образ Гаррі Поттер без шраму? Його можна намалювати на лобі чорним олівцем.

Фото: Костюми Гарррі Поттера і мисливця за привидами (instagram.com/kylie89_2004)

Герой з трилера "Крик"

Знайти білу маску з моторошною фізіономією, як у фільмі, не складе труднощів. Для балахона потрібно використатаи великий шматок чорної тканини, виконавши в ньому отвір для особи.

Таке вбрання на Хеллоуїн буде виглядати ще більш страхітливим, якщо в руках тримати косу. Цей незамінний святковий аксесуар можна змайструвати з підручних матеріалів - палиці і картону або пластику (для вістря).

Фото: Герой фільму "Крик" (instagram.com/luciawalcott)

Костюм скелета

Наряд скелета на День всіх святих своїми руками виготовляється досить просто. Знадобиться кофта з довгим рукавом і штани чорного кольору. Білою фарбою на одязі необхідно намалювати силует скелета. Щоб сховати обличчя, можна вирізати маску черепа з паперу.

Фото: Костюми скелетів (instagram.com/wild_little_ones)

Павук

Костюм павука на Хеллоуїн підійде діткам будь-якого віку. Його можна купити або ж зробити самостійно. Головною складовою наряду є павукові ніжки, які слід прикріпити під руками до кофтини або накидки.

Для виготовлення лапок потрібен паралон, тканина і нитки. Такий святковий образ доповнить візерунок павутини на одязі.

Фото: Костюм павука (instagram.com/lightningstrikesoriginals)

Гарбуз

Найвідоміший святковий символ Хеллоуїна - гарбуз. Його використовують батьки, щоб нарядити найменших дітей. Одним з варіантів є костюм зі справжнього гарбуза. З плоду вирізається серцевина, відрізається верхівка і проробляються отвори для ніг. Після чого в гарбуз садять малюка і роблять кумедні фото.

Фото: Гарбуз на Хелловін може стати костюмом для малюків (instagram.com/babybaileymamadrama)

Наряд гарбузика також можна зробити зі звичайного одягу. Головне - щоб всі складові костюма були помаранчевого кольору. Перед святом в магазинах можна знайти безліч кофтинок з тематичними принтами.

Фото: Наряд гарбузика (instagram.com/cityparkmallconstanta)

Відьмочка

Образ злої чаклунки на Хелллоуін для дівчаток легко зробити з пишної спідниці-пачки, темної футболки, колготок з дірками. Також можна використовувати перуку і капелюшок. Образ доповнить легкий макіяж очей і яскраво-червоні губи. Косметичним олівцем можна намалювати шрам, криваві сліди.

Фото: Образ чаклунки для дівчаток (instagram.com/bourkeyfete2018)

Варіанти готових костюмів на Хелловін

Для святкової фотосесії або сімейної вечірки малюкам підійдуть вже готові костюми. Такі наряди виконані у формі комбінезона з капюшоном у вигляді мордочки тварини.

Фото: Костюм собачки на Хеллоуїн (instagram.com/oneaidsa)

До речі, про свої улюблені дитячі костюми на Хеллоуїн розповіла Мішель Андраде.

Також LITE пропонує добірку найоригінальніших образів на Хелловін для дорослих.

Відео: РБК-Україна