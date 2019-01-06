Це війна: Меган Маркл відмовилася від пологового будинку, де народжувала Міддлтон

Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган буде народжувати в лікарні Фрімлей-парк біля Фрогмор-хаус

Війна між двома герцогинями Кейт Міддлтон і Меган Маркл зайшла занадто далеко. Вагітна герцогиня Сассекського двору вирішила насолити дружині принца Вільяма і відмовилася народжувати в тому ж пологовому будинку, в якому народжувала Міддлтон. Про це повідомляє Daily Mail посилаючись на слова інсайдера.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, дружина принца Гаррі, визначилася з лікарнею, в якій планує народжувати первістка. Маркл відмовилася від госпіталю Святої Марії в Лондоні, де народила трьох дітей Кейт Міддлтон, а також з'явилися на світ принц Вільям і принц Гаррі.

Швидше за все, первісток герцогині Сассекской з'явиться на світ в госпіталі Фрімлей-Парк в графстві Суррей. Відзначається, що цей медичний заклад знаходиться ближче до резиденції, в яку королівська сім'я планує незабаром переїхати.

"Якщо Меган встигне перебратися в Фрогмор-хаус до пологів, то вона, ймовірно, буде народжувати в лікарні Фрімлей-парк", — повідомило джерело.

Нагадаємо, що раніше королева втрутилася в конфлікт Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

Крім того, нещодавно в мережу просочилася інформація про те, що Меган Маркл, через постійні порушення королівського протоколу, напружені відносини з дружиною принца Вільяма - Кейт Міддлтон, і складного характеру Меган, дали досить грубе прізвисько в палаці.

До речі, днями Меган Маркл вийшла у світ і продемонструвала ефектний образ. Вагітна герцогиня Сассекська відвідала будинок престарілих в Лондоні - Brinsworth House.

Відео: РБК-Україна